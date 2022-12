Barça-Casademont Zaragoza: otro duelo en la cumbre de la Liga Femenina

Otra cita de altura para el Casademont. Tras doblegar a domicilio al Gernika, el pasado fin de semana, en su actuación más reciente, el cuadro aragonés visita la Ciudad Condal para medirse con uno de los conjuntos más imponentes de la Liga Femenina: se enfrenta con el Barcelona (19.00, Aragón TV), equipo que presenta el mismo balance que las zaragozanas en el curso actual (8 triunfos en los 12 encuentros disputados). La azulgranas, eso sí, se muestran especialmente fiables al calor de sus aficionados, donde han sacado adelante todos sus encuentros.

En este sentido, la escuadra catalana ha jugado seis choques en su feudo: superó al Spar Girona (70-67), un sólido aspirante al título liguero, y también se impuso al Cadí La Seu (47-42), al Araski (60-52), al Bembibre (65-60), al IDK Euskoten (80-66) y al Tenerife (60-55). Además, fuera de la Ciudad Condal ganó al Leganés (49-69) y al Durán Maqunaria Ensino (69-74), mientras que dobló la rodilla en la pista del Bizkaia (79-79), del Estudiantes (66-61), del Valencia Basket (91-34) y del Perfumerías Avenida (67-54).

Pese al indiscutible potencial del Barcelona, el Casademont acude a la cita convencido de sus opciones. De hecho, está ofreciendo una capacidad competitiva sobresaliente en el presente curso, en la Liga Femenina y en la Eurocup, y tiene argumentos suficientes para imponerse a cualquier rival y en cualquier escenario.

En el torneo doméstico, el Casademont se alinea actualmente en la tercera posición de la tabla, y se halla a un solo triunfo del liderato. En su compromiso más reciente, el equipo de Carlos Cantero conquistó una importante victoria en la pista del Gernika (59-63), ante otro rival instalado en las alturas, de nuevo con Keisha Gatling como principal referencia ofensiva. La pívot se incorporó a la plantilla aragonesa el pasado 9 de diciembre y se ha adaptado con inmediatez: ha sido la máxima anotadora del equipo en sus tres encuentros disputados. Así, la estadounidense facturó 19 puntos ante el Leganés y 12 contra el Gernika, además de haber aportado 18 frente al BBC Grengewald en la competición continental.

Cantero no podrá alinear a Aishah Sutherland, quien sigue recuperándose de una rotura fibrilar y ya no pudo actuar en el encuentro del pasado fin de semana; mientras que es duda Leo Fiebich, su tiradora más fiable. La alemana se lesionó con su selección a finales del pasado mes de noviembre y desde entonces no ha regresado a las pistas. Además, el equipo zaragozano llega mermado físicamente a la Ciudad Condal, tras el cansancio acumulado en un mes cargado de partidos entre la Liga Femenina y la Eurocup.

Por parte de las azulgranas, su principal amenaza atienda a la canadiense Ruth Hamblin, quien factura 12,7 puntos por partido y es, además, la octava jugadora más productiva de la competición (17,7 créditos de valoración por encuentro). También se trata de la quinta mejor reboteadora, con 8.6 rechaces por choque, con una notable incidencia en las capturas de ataque (3). Otro de los peligros del Barcelona será Marta Canella, quien reparte 3,5 asistencias por duelo.