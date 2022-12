El Lobe Huesca La Magia despide el año en casa ante el Hestia Menorca

No será el último partido del año, porque la semana que viene visitará al Alginet, pero sí la despedida ante su afición. El Lobe Huesca La Magia recibe el jueves a las 20.15 a un exigente rival, el Hestia Menorca, el segundo clasificado del grupo este de la LEB Plata al cierre de la última jornada. En él, los oscenses tratarán de dar continuidad a la victoria conseguida el sábado pasado frente al L’Horta Godella por 67-72, la primera a domicilio y a la cuarta del curso, que sirvió para coger aire tras tres tropiezos consecutivos.

El choque en Valencia dejó muy satisfecho a Santi Cerdán, especialmente los primeros quince minutos. “Aplicamos nuestro estilo casi a la perfección”, reconoce el técnico. “Mejoramos el juego dentro-fuera, cada vez tenemos más armas para competir”, añade observando que los suyos tienen “margen de mejora” y que considera que el último marcador “refrenda el trabajo que venimos haciendo”.

Al igual que ocurrió frente al Godella, solo contará con ocho fichas profesionales, al margen de los canteranos, después de que el lunes se hiciese oficial la marcha de Germán Kasanzi, la tercera tras las de Onuetu y Colom. “Era la opción más beneficiosa para las dos partes, no tenía los minutos que quería y no estaba cumpliendo las expectativas”, expuso. Ahora, no esconde que le gustaría que los refuerzos para el perímetro que se buscan lleguen lo antes posible, pero entiende que “hay que ser cautos y encontrar las personas necesarias para complementar el grupo”. Sus características las tiene claras, “jugadores que nos abran el campo y nos den un punto físico superior”.

Sobre el Menorca expone que "es un equipo muy joven, con un juego muy vertical y de mucho ritmo, que realiza posesiones cortas, es lo que buscamos nosotros”. “Tenemos que empezar muy bien para engancharnos al partido nosotros y los aficionados”, comenta. “A partir de ahí estamos capacitados para competir todo el partido”, añade.

En las filas de los baleares se encuentra el base zaragozano Álvaro Sanz y otro expeñista más, Álex Tamayo. Ya no está el exNBA y exBasket Zaragoza, Kravtsov, que continúa siendo el MVP del grupo, pero en cambio en sus últimos dos partidos ha contado con un antiguo jugador del Barcelona, entre otros ACB y Euroliga, y medalla de bronce con Francia en el Mundial de 2014, Edwin Jackson, que promedia 26 puntos y 25,5 de valoración.