Fisac: "Hay que ser un equipo compacto y no jugar con individualidades, porque no tenemos esa capacidad ni ese talento"

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, evaluó los aspectos previos al partido de este sábado contra el Unicaja Málaga. Una cita comprometedora en la que el equipo aragonés buscará un triunfo que le devuelva las buenas sensaciones tras la derrota contra Bilbao. Fisac subrayó la confianza como un asunto clave en el estado del grupo. “A nivel físico, estamos intentando que coja nivel Wright, que es al que más le está costando. Nos extrañaba ese estado, y en esta liga hay que que tener un buen nivel físico y a él le está costando. El resto del grupo tenían ese hándicap de falta de confianza y hay que estar empujándoles y decirles que no pasa nada y que esto es largo. Hay que saber en la parte de la liga en la que estamos y no puede servirnos más que de aliciente cualquiera de los partidos que tenemos”, indicó el entrenador, quien resaltó las pocas diferencias existentes en la competición. “La liga está muy igualada y hay que estar muy bien en todos los sentidos, incluido el mental, para poder sacar los partidos. Y más esta semana, que creo que nos enfrentamos al equipo más en forma de la liga. Un equipo con una rotación larga con 12 jugadores de nivel”, señaló.

Málaga ha sido, tradicionalmente, una plaza favorable para el Casademont. Fisac trató este tema en su discurso. “Tenemos que ir con la conciencia de poder intentar conseguir la victoria. Es un buen momento para refrendar el baloncesto que queremos hacer, en cuanto a confianza y en cuanto a estilo. A veces se dan circunstancias como éstas o hay sitios donde eres incapaz de ganar. Para que Unicaja pierda ahora mismo nuestro nivel de juego y de acierto tiene que ser muy alto. Tenemos que jugar a un nivel muy alto para poder ganar en Málaga”, advirtió.

Fisac puso el énfasis en la necesidad de contener a los anotadores de Unicaja. “Evidentemente, no hay que ir a ningún partido pensando que lo tienes perdido o que lo puedes perder. Hay que ser conscientes del grado de esfuerzo que tenemos que hacer, porque el grado de dificultad lo tenemos ahí. En esta liga cualquiera te puede ganar pero hay que reconocer que tenemos que ser muy efectivos. Tendremos que intentar contrarrestar a sus tiradores siguiendo el buen trabajo defensivo que hemos hecho en las últimas semanas. El otro día perdimos por nuestro pobre nivel de acierto y eso es un tema mental”, indicó el técnico del Casademont.

En este sentido, apeló al equilibrio como clave para vencer a Unicaja. “Tenemos que llegar a la perfección del juego que hemos hecho hasta ahora como equipo en ambos sentidos. Con jugar bien en defensa o en ataque no nos va a bastar. Para sacar un partido en la liga tenemos que jugar muy bien en ambas partes del campo. Para ganar en Málaga tendremos que jugar perfectos en momentos determinados del partido”, apuntó.

Por último, reconoció que su labor se está centrando en devolverle a todos los jugadores la mejor versión de sí mismos. “Estoy intentando que de alguna manera los jugadores cambien porque sino sus carreras no van a ser tan fructíferas. El grado de confianza en uno mismo es el punto más importante para un profesional. En este sentido es donde más llevo trabajando desde que llegue. Ellos han cambiado en algunos sentidos y es verdad que el grupo está más unido. Pero es verdad que cuando tenemos problemas queremos solventarlos a través de un exceso de individualidades y tenemos que quitar ese pequeño mal que tenemos metido dentro del jugador”, analizó Fisac, recalcando la necesidad de recuperar los valores colectivos. “Esta ha sido la semana más difícil de entrenamientos porque ha habido que estar convenciéndoles de lo que somos y lo que tenemos que ser. Lo que somos lo tenemos claro, un equipo de la parte baja que tenemos que sufrir para ganar partidos. Y lo que tenemos que ser es un equipo compacto y no jugar con individualidades, porque no tenemos esa capacidad ni ese talento”, finalizó.