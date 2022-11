Jorge Lafuente: "Jugar con el equipo de tu casa es un sentimiento difícil de igualar"

A sus 31 años ha llegado al momento óptimo de madurez, es el capitán del Lobe Huesca La Magia –el Peñas– su referente dentro y fuera de la pista, el mejor jugador de la última jornada y el más valorado de la LEB Plata. También un futuro guardia civil.Con el baloncesto disfruto, es mi vida, pero no me va a hacer rico. Quiero alargar mi carrera todo lo que pueda mientras las lesiones me respeten, pero cuando acabe tendré que trabajar. Aunque hice Magisterio, no me veo ejerciendo. Estoy preparando las oposiciones para la Guardia Civil. Me viene de familia, mi padre y mi abuelo lo eran y yo lo tengo bastante claro, siempre lo he visto en casa. Voy estudiando y ya me he apuntado a una academia para en dos o tres años examinarme.

Más allá de la tradición familiar, ¿qué le ha movido a optar por esa vía?Su espíritu, ayudar a las personas. Además, tengo muy claro que el trabajo es para vivir y no al revés. A mi padre esta profesión le permitió ser feliz y estar junto a nosotros. Para mí, la familia está por delante de todo.

Mientras tanto, ha conseguido ser profeta en su tierra, algo que en el deporte profesional no siempre es sencillo.Estoy recogiendo los frutos del esfuerzo y el sacrificio de muchos años, me costó que se empezará a confiar en mí. Muchas veces no ves la luz al final del túnel y es difícil seguir trabajando, pero acaba compensando. Estoy en un momento en el que me toca disfrutar y que todo lo que le he dado al baloncesto me lo devuelva.

¿Por qué cree que en general cuesta apostar por la gente de la casa?Parece que lo que viene de fuera es mejor. También hay que tener en cuenta que a esos jugadores les pagas un dinero y entiendo que los entrenadores están un poco más excusados si no consiguen los resultados con lo que les han traído. No es fácil poner a un chico sin experiencia porque hay mucho en juego. Aun así, los canteranos también pueden aportar. Haces esfuerzos, miras por el bien del equipo, estás en tu casa, todos te conocen y te paran por la calle. Es algo muy especial, un sentimiento que es difícil de igualar. Hay malos momentos, pero cuando las cosas vienen bien lo disfrutas el doble.

¿Ese sentimiento del que habla es lo que hace estar a las duras y a las maduras?Tras el duro descenso de la temporada pasada, que estuvo rodeado de muchas complicaciones extradeportivas, pude haberme ido, pero me quedé. Le han dado la oportunidad de entrenar a un buen amigo, Santi Cerdán, y quería ayudarle. También confié en la promesa del club de que se iban a hacer las cosas mejor y de momento se cumple. En Huesca tengo a mi familia, puedo estar con mis amigos, celebrar el cumpleaños de mi hermana... Aquí cuando juego lucho por ganar partidos y por algo más.

Debutó con el primer equipo en la 2009-10 y en 2017 hizo las maletas para pasar por Alicante, Logroño y Pamplona hasta que regresó hace dos temporadas.Noté que en tu casa das un punto de más que a veces no se valora lo suficiente y que, en cambio, si lo haces fuera enseguida lo ven como algo importante. Los canteranos parece que tengan que hacer más para tener los mismos minutos o el mismo salario. Por mis circunstancias necesitaba volver y he sentido más respeto y cariño. Me fue muy bien marchar, porque en el regreso se ha notado que no solo era la estadística lo que se tenía que tener en cuenta, hay muchos intangibles.