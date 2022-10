Fisac: "Voy a morir en el intento de salvar a este equipo"

Como toda la afición del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac tampoco era un hombre feliz este sábado. El técnico segoviano, que se reencontró con el pabellón Príncipe Felipe en el primer encuentro de su segunda etapa en la entidad, no ocultó su decepción por la derrota tras el partido. El entrenador, muy activo durante los 40 minutos de vibrante choque, no cesó en ningún momento de corregir y alentar a sus jugadores, a los que transmitió su intensidad del banquillo a la pista. «Siempre me he sentido muy querido y muy respetado por el Príncipe Felipe. Lo que más siento, y es por lo que estoy cabreado, es no haber podido darles una victoria», manifestó el preparador, que también prometió «trabajo» para revertir el negativo arranque de temporada.

«Tengo toda la semana para trabajar, son muchos días. Trabajar, vamos a trabajar. ¿Dónde pueda llegar? Yo voy a morir en el intento, este año hay que pensar en salvarse. Lo primero que hay que hacer es que los chicos jueguen bien al baloncesto, yo hoy (por ayer) no me he divertido», reconoció Fisac. La principal conclusión positiva que extrajo el técnico fue «la actitud» que mostraron sus jugadores. Una plantilla «joven» que, según el propio Fisac, peca de «inexperiencia». «A veces usamos mucho el bote, hay que usar más los bloqueos, los espacios... No hemos sabido jugar el final del partido. A veces hay un apagón, que se debe a su juventud. Nuestra profesión es para disfrutar, sentirmos valientes, alegres», dijo.

Fisac también reconoció que los jugadores de su plantilla son «buenos chicos» y mostró públicamente su deseo de que sean «más hijos de tal...». «En este deporte, si tú me ganas yo pierdo. No hay grises. Hay que ser mucho más cabroncete a la hora de jugar», aseguró el técnico.

Ponitka, su apuesta titular

Además, Porfirio Fisac desveló también sin tapujos que su elección titular para la posición de base es el polaco Ponitka, relegando a Ferrari como tercera opción en esta posición. «Mi apuesta de base titular es Ponitka y mi segunda apuesta es Javi García», afirmó el entrenador, que sí utilizó a Ferrari como base en la segunda mitad del partido. «Le he felicitado, tiene que cambiar mi opinión sobre él. Ha jugado 18 minutos y 15 de ellos muy buenos», elogió.

Fisac también se refirió a la figura del jovencísimo Aday Mara, que ayer volvió a tener minutos con la primera plantilla después de estrenarse con la primera plantilla en la Liga Endesa en la última jornada. «Con Aday hay que tener paciencia, no hacerle vivir una situación que no es buena para él. Es momento de los que cobramos más», reconoció.

Por último, el técnico segoviano descartó que vaya a asumir las funciones de director deportivo, después de la salida de Toni Muedra. «Yo vengo aquí a entrenar, no sé hacer otras funciones», sentenció.