Duro revés a domicilio para el Lobe Huesca La Magia

Tras tres partidos consecutivos, todos jugados la semana pasada en el Palacio de los Deportes, en los que se ganó el primero y se cayó en los dos siguientes en el último segundo, en la que era su primera salida, el Lobe Huesca La Magia sufrió una abultada derrota. Los de Santi Cerdán perdieron ante el Prat, otro recién descendido a la LEB Plata, por 85-55 en un partido en el que desde el principio se vieron por detrás en el marcador.

"Ya venía avisando desde hace tiempo que el equipo no está trabajando a la intensidad que exige la competición y hoy no me he equivocado", manifestó Santi Cerdán tras el choque visiblemente molesto con sus jugadores. El técnico de los oscenses resaltó aspectos como "las pérdidas en la primera línea de pase", lamentó "no haber interpretado bien el encuentro" y consideró que había sido "una lección de lo que nos vamos a encontrar día sí y día también". "La responsabilidad es mía y de los jugadores", afirmó sobre el resultado.

El choque se abrió ya con un 11-2 que obligó a un tiempo muerto a los tres minutos y medio. El parcial del primer cuarto se acabaría cerrando con un 20-9 en el que destacaron las pérdidas de balón y los problemas en la zona de N’Guessan, la referencia de los oscenses. Las cosas no mejoraron antes del descanso y un 12-0 hizo que la diferencia se elevase por encima de los veinte puntos. Al descanso se llegó con un 42-20.

En el tercer cuarto Luis García y Stosic metieron los primeros triples del choque para los visitantes, pero llegaron tarde. A los últimos diez minutos se entró con un 64-39 en el que todo estaba ya decidido.

Ficha técnica

CB Prat: Rodríguez (4), Salvans (7), Suurorg (11), Buljan (12), Smallwood (16) -cinco inicial-, de Oliveira, Martínez (16), Cornwall, Cosialls (6), Jofresa (13).

Lobe Huesca La Magia: Luis García (9), Adom (6), Yarnoz (9), Lafuente (4) y N’Guessan (14) -cinco inicial-, Rodríguez, Onuetu, Kasanzi (4), Stosic (5), Rubin de Celis (4).

Parciales: 20-9, 22-11, 22-19, 21-16.

Árbitros: Álvarez-Ossorio y Álvarez. Sin eliminados.