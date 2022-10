Toni Muedra, tras dimitir como director deportivo del Casademont Zaragoza: "No hubiera destituido al entrenador"

"Ahora no hubiera destituido al entrenador", ha confesado el director deportivo Toni Muedra, en una rueda de prensa en la que ha explicado las razones de su dimisión en el Casademont Zaragoza. "Entiendo la decisión que ha tomado el club, porque es verdad que el equipo acumula cuatro derrotas en cuatro partidos, y que las sensaciones no son buenas; pero creo que había margen para reaccionar", afirmó Muedra, quien tuvo repetidas palabras de agradecimiento hacia el presidente de la entidad, Reynaldo Benito, hacia el club y hacia los aficionados.

Además, Muedra dijo estar convencido de que la plantilla actual del Casademont Zaragoza "da para funcionar a un gran nivel". Sin embargo, insistió en "comprender perfectamente" la postura de la entidad, más aún cuando viene de dos temporadas de inestabilidad y sobresaltos. "Está claro que nadie quiere despedir al técnico, porque eso siempre significa que las cosas no van bien. En el caso del Casademont, creo que también ha influido la situación de los últimos años, ya que ha sufrido mucho y es un lastre muy pesado. No hay que olvidar cómo nos salvamos la anterior campaña, en la última jornada", recordó el director deportivo, quien advirtió que "lo importante es que el club recupere la tranquilidad" con la mayor prontitud posible.

"Cuando el club se ve obligado a prescindir del entrenador en la cuarta jornada, yo me siento responsable porque quiere decir que algo no se ha hecho bien. De hecho, he sido el máximo responsable de todas las decisiones deportivas que se han tomado. En ninguna de ellas ha intervenido el presidente", aseguró Muedra, quien hizo especial hincapié en que "la plantilla da para funcionar a un gran nivel".

Pese todo, dijo ser consciente de que "los resultados no llegan" y el equipo "no está compitiendo" en este tramo inicial de la temporada: "El club tiene unas necesidades inmediatas, y optó por la destitución de Martin (Schiller). Yo quizás tengo una mentalidad de mirar más a largo plazo, y creo que podríamos haber tenido un mayor margen. Hoy no hubiera destituido al técnico, aunque es posible que sí lo hubiera hecho dentro de quince días, nunca se sabe. Sin embargo, creo que aún tenía ascendencia en la plantilla. Pero, insisto, comprendo perfectamente la decisión que ha tomado la entidad", reiteró.

"Creo que el partido ante el Obradoiro penalizó anímicamente mucho al equipo. La estructura de la plantilla podía haber sido mejor, pero sigue pensando que está capacitada para ofrecer un buen rendimiento", insistió el director deportivo, que subrayó la importancia del compromiso del sábado: "Espero que todo esto pase cuanto antes, y el equipo se centre ya en el duelo ante el Fuenlabrada. Hay ambición en el club y creo que se puede hacer una gran temporada", anunció.