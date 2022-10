Yusta: "Cada vez estamos mejor, los resultados van a llegar"

Las tres derrotas en los tres primeros partidos han situado al Casademont Zaragoza en una delicada situación. Sin embargo, a pesar de los malos resultados y las peores sensaciones emitidas, la plantilla está animada y confía en revertir la situación. Así lo ha manifestado este martes el capitán, Santi Yusta, que ha apelado a la unión de todo el grupo para comenzar a conseguir victorias.

“El estado anímico está bien. No hemos empezado como todos queríamos, pero estamos trabajando bien. Es cierto que tenemos un equipo nuevo, entrenador nuevo, con diferentes dinámicas… Se está viendo que cada vez estamos mejor, es simplemente paciencia porque los resultados van a llegar”, ha afirmado el alero.

Sobre las duras palabras del entrenador, Martin Schiller, que al final del último partido en Gran Canaria dijo que su equipo pareció “una guardería”, Yusta ha admitido que el técnico “tiene razón”. “Al final pasa en todos los deportes. Cuando ves que has perdido, al final te dejas llevar un poco. No podemos hacer eso y vamos a intentar no hacerlo más”, ha dicho.

La primera parada del Casademont para conseguir la ansiada primera victoria llega este domingo ante el Baskonia. Hasta el Príncipe Felipe viajará un conjunto “duro” que llegará después de disputar la Euroliga el viernes por la noche. “Jugamos en casa, con la afición, el año pasado ya les ganamos. Tenemos que intentar repetir, jugar con nuestro público y, obviamente, estar concentrados”, ha manifestado el capitán del Casademont, que también ha apelado a la “unión” del vestuario para doblegar al potente cuadro vasco.

“Tenemos que seguir como estamos, debemos estar unidos. En Gran Canaria hicimos buen partido la primera mitad, pero en la segunda nos fuimos un poco abajo. A nivel personal estoy teniendo cada vez más protagonismo, pero esto es un deporte de equipo. Si no estamos juntos, no vamos a ganar”, ha explicado.

De la misma forma que Schiller, Yusta también confía en que la agónica salvación de la última campaña no lastre demasiado el inicio de este curso. “Eso le pasa un poco más a la afición que a nosotros. Es verdad que fue una temporada mala. La afición tiene en la mochila lo del año pasado, pero ya lo dije la semana pasada: tienen que quitarse la mochila que tienen detrás, estar con nosotros y juntos vamos a dar un paso adelante”, ha sentenciado el madrileño.