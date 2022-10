Casademont Zaragoza: en busca de la primera victoria

El Casademont Zaragoza viajó ayer a Gran Canaria con un único objetivo: ganar. No importan los porcentajes, las sensaciones ni los merecimientos, solo vale ganar. Así, desde la victoria, aspira a crecer un equipo dolido después del mal arranque de temporada. La plantilla de Martin Schiller busca esta noche (20.45) el primer triunfo del curso ante el conjunto isleño, un rival que cayó en la última jornada ante el Unicaja (70-63), pero que en el primer compromiso sorprendió al todopoderoso Barça (88-85).

Ahí, en una pista donde el Barça de Kalinic, Satoransky, Abrines o Laprovittola hincó la rodilla, pretende ganar el Casademont Zaragoza. El equipo aragonés, muy lastrado en los dos primeros envites por sus malos registros en ataque, tiene previsto realizar esta mañana una última sesión de activación previa al encuentro en la isla. Actualmente, el cuadro que entrena Martin Schiller es testimonial colista de la Liga Endesa, una posición que tratará de abandonar para despejar las dudas y revertir la dinámica negativa.

Una de las claves del encuentro estará en el juego interior. Tal y como reconoció ayer el técnico Martin Schiller en una entrevista con este diario, «los ‘4’ de Gran Canaria son muy diferentes y están en muy buen estado de forma». «Nos enfrentamos a un equipo con mucha calidad individual, con un presupuesto alto y con una plantilla contrastada en la Liga Endesa. Han formado un equipo con mucho talento. Tenemos que estar muy preparados para ser duros y defender bien», advierte Schiller.

Si lo consigue, si el Casademont juega intenso en defensa, se podrá beneficiar de una de las grandes debilidades de su adversario: las pérdidas de balón. Los canarios son, junto con el Unicaja de Málaga, el conjunto que más esféricos extravía en la Liga Endesa (19). Sin embargo, compensan esta mácula con un acierto prácticamente infalible desde el tiro libre. Facturan un 82% de éxito en tiros de un punto, después de anotar 23 de los 28 lanzamientos que han efectuado. En esta faceta, destaca especialmente Miquel Salvó, con un intachable registro de 7/7.

En el conjunto aragonés, además de su máximo anotador, Howard Sant-Roos, otros jugadores como Lomazs o Jessup están llamados a dar un paso al frente esta noche en Gran Canaria. Hasta la fecha, la aportación de ambos ha sido escasa, tal y como reconoció esta semana el letón, que se disculpó por no haber alcanzado todavía su nivel más optimo de baloncesto. «Estoy intentando adaptarme y encontrar mi hueco en el equipo. Entiendo que se esperaba más de mí, tanto los entrenadores como los aficionados. No hay excusas, quiero ser mejor», dijo Lomazs.

Después de arrancar la temporada con dos dolorosas derrotas ante el Obradoiro y el UCAMMurcia, el Casademont quiere volver a sonreír hoy en Gran Canaria con la primera victoria del curso. De lo contrario, el equipo de Martin Schiller se situará en una situación delicada, con el casillero de triunfos todavía sin estrenar. «No contemplo un inicio de liga 4-0, nuestra mentalidad es ir a ganar cada partido», reitera Schiller. El calendario no ofrece tregua y la próxima semana visitará el Príncipe Felipe el Cazoo Baskonia.

Lakovic no se fía de su rival



A pesar de no haber ganado todavía, el entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, no se fía del Casademont Zaragoza. De hecho, el técnico advirtió ayer de la velocidad que intenta imprimir el conjunto de Schiller en la pista. «Zaragoza quiere jugar muy rápido. En pretemporada, y en últimos partidos, han metido casi 17 puntos en transiciones, que son muchos. Tienen jugadores que pueden ser determinantes en el tiro, como Ferrari, Jessup o Howard Sant-Roos. También tienen exteriores que llevan el peso del equipo en ataque, debemos atacar bien sus debilidades», señaló Lakovic. El preparador cuenta con la duda de Vitor Benite, que todavía no ha debutado esta temporada, y la baja segura de Oliver Stevic.