Lomazs: "Es frustrante empezar así, pero es solo el comienzo"

Sin tiempo que perder, el Casademont Zaragoza ya trabaja a conciencia con un único fin: revertir cuanto antes el mal inicio de temporada. Rihards Lomazs ha sido este martes el encargo de poner voz al sentir de un vestuario herido, consciente de su decepcionante arranque, pero dispuesto a “trabajar duro” para salir adelante. “Es frustrante empezar así, pero este es solo el comienzo”, ha afirmado el escolta, que apuesta por “tener más amplitud de miras y ver a largo plazo”.

“Teníamos ganas de empezar con, al menos, una victoria, pero ahora es momento de responder y mirar hacia delante”, ha reconocido Lomazs. El joven jugador del Casademont, de 26 años, rehuye cualquier excusa y abogar por mantener el bloque “unido”. “Lo primero que hemos hecho es vernos en vídeo, mirarnos a nosotros mismos y ser conscientes de aquellos errores que hemos cometido. Estar unidos es la única manera de salir de esta. Somos un equipo nuevo, con jugadores jóvenes, y nos tenemos que adaptar”, ha recordado.

A nivel personal, Lomazs ha hecho autocrítica y ha aseverado que no ha rendido al nivel que se esperaba de él en su primera temporada en la capital aragonesa. “He sufrido en estos dos primeros partidos. Estoy intentando adaptarme y encontrar mi hueco en el equipo. Entiendo que se esperaba más de mí, tanto los entrenadores como los aficionados. No hay excusas, quiero ser mejor y voy a trabajar duro para conseguirlo”, ha sentenciado el letón.

En las dos primeras jornadas, Lomazs ha facturado 8 puntos en los 21:25 minutos por partido que promedia, con 4,5 de valoración. En triples firma un 66,7% de acierto (dos de tres), mientras que en tiros de dos el porcentaje se reduce hasta el 33% (4/12).

En el apartado puramente deportivo, el entrenador, Martin Schiller, ha dirigido este martes una nueva sesión de entrenamiento en el Príncipe Felipe con la vista puesta en el tercer encuentro de la Liga Endesa. El Casademont Zaragoza visita este sábado (20.45) la pista del Gran Canaria.