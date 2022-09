Pradilla se doctora con la selección

Debutó con la selección española hace menos de un año, el 26 de noviembre de 2021 ante Macedonia. Ese día, Jaime Pradilla comenzó a escribir una historia que solo unos meses después augura capítulos verdaderamente apasionantes. El ala-pívot aragonés, inmerso de lleno en la disputa del Campeonato de Europa, acaba de firmar una sobresaliente fase de grupos con el combinado nacional. A las puertas de los encuentros decisivos del torneo, el joven jugador de Valencia Basket cuenta cada vez con más peso en los planes del seleccionador, Sergio Scariolo.

Las extraordinarias actuaciones que firmó en los partidos previos al Europeo hacían presagiar que el nombre de Jaime Pradilla estaría entre los 12 elegidos para viajar a Georgia. Sin embargo, no fue hasta el pasado 30 de agosto cuando el aragonés certificó que se encontraba ante el sueño de toda una vida: disputar una gran competición con la selección.

Una vez confirmada su presencia en el Campeonato de Europa, Pradilla se limita a hacer lo que mejor sabe: trabajar, sudar sobre la pista y demostrar al seleccionador, Sergio Scariolo, que no se había equivocado incluyendo su nombre en la expedición. El zaragozano exhibe sus más de dos metros de altura con solvencia. A pesar de su juventud -solo tiene 21 años-, no se ha dejado intimidar bajo el aro, poniendo todas sus capacidades al servicio de la selección española. Un detalle más: Pradilla juega con el dorsal número cuatro, es decir, el mismo que tantas tardes de gloria regaló a España sobre la espalda de Pau Gasol, uno de los mejores deportistas nacionales de la historia (con permiso de Rafael Nadal). Casi nada...

Su mejor actuación en el Europeo la firmó en el encuentro inaugural. A pesar de no salir en el quinteto inicial, Pradilla facturó 10 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 18 de valoración ante Bulgaria. Esa fue su carta de presentación en un campeonato en el que no ha dejado de crecer. En aquel primer choque, ante Bulgaria, Pradilla destacó por su efectividad de cara al aro rival, además de aportar en intangibles como la cohesión defensiva y disciplina a la hora de las transiciones. Era consciente de que se encuentra ante su gran oportunidad y no está dispuesto a dejarla marchar.

En los duelos posteriores, el aragonés tan solo bajó su rendimiento contra Bélgica, casualmente el único día que España terminó el encuentro por detrás de su rival en el marcador... El resto de días, ante Georgia, Montenegro y Turquía, continuó su camino, moviéndose con soltura en la zona e imponiendo su ley en la pintura. Sus buenas actuaciones en esta primera fase, además, le han valido los elogios de Scariolo. «Desde que ha llegado ha tenido un rol importantísimo. Da igual la edad que tenga. Tiene el carácter y la mentalidad adecuadas. Es uno de los jugadores sobre los que queremos construir», ha afirmado Scariolo, dejando claro que el ala-pívot zaragozano es uno de los jugadores sobre los que gravitará en los próximos años el juego interior de la selección española absoluta.

Pradilla, como el resto del combinado, aguarda con expectación el duelo de octavos de mañana ante Lituania. España sueña con poder optar a la lucha por las medallas. Un objetivo difícil y ambicioso para el que cuenta con el talento de Jaime Pradilla.