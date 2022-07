Pablo Laso: "Si el Real Madrid está tan preocupado por mi salud, que me pase los informes"

"Yo tengo unos informes médicos que dicen que el corazón está perfecto y que no tengo ninguna secuela. Si el Real Madrid está tan preocupado por mi salud, tiene unos informes y se basa en ellos para prescindir de mí, agradecería que me los pasara. No veo muy coherente y no entiendo que si estaba apto para entrenar, como estaba en el final de Liga, luego eso haya sido lo que ha esgrimido el Real Madrid para que yo salga del equipo", lamentó este lunes Pablo Laso tras ser despedido el 4 de julio al sufrir hace un mes y medio un infarto de miocardio, "un infartito, como lo ha calificado algún médico".

El técnico vitoriano también reconoció estar molesto con el Real Madrid porque parte de su familiares más cercanos, entre ellos su madre, se enteró por televisión de su infarto. "Que la familia se entere por cualquier otro medio de algo que te pasa no es lo más agradable. No me ha gustado. Mi madre tuvo que llamar a mi mujer para ver qué pasaba", desveló el exentrenador madridista, que no quiso entrar en "conjeturas" sobre si el club blanco ha aprovechado su situación médica para destituirle, ya que la decisión del club de romper su relación con el técnico vitoriano, con contrato hasta 2023, estaba tomada desde hace tiempo.

"En el comunicado del Real Madrid pone que única y exclusivamente se prescinde de mí por razones médicas. Si nos quedamos con el comunicado eran razones médicas. Hablar de conjeturas... Yo puedo tener mi opinión. Si me guío por lo que dice el comunicado, obviamente habla de decisión médica, única y exclusivamente", zanjó sin entrar en más detalles, aunque el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, quería despedir a Laso desde 2014. "¿Tú te llevas al cien por cien a muerte con tu jefe? Seguro que no", lanzó Laso.

"Lo que me entristece es que desgraciadamente Pablo Laso no va a poder entrenar al Real Madrid el año que viene», comentó el entrenador vitoriano, que insistió en que para él «la primera prioridad es la salud". "Si mañana yo tengo un partido pero pongo en riesgo mi vida el primero que no entrenaría soy soy, aparte de que mi mujer me daría un caponazo con toda la razón. El Real Madrid me dijo que no podía entrenar porque tenían informes de que corría mucho riesgo, pero no tuve ninguna oferta formal para poder volver a entrenar más adelante o seguir en el club en otro puesto", confirmó Laso, que evitó cargar contra la entidad que preside Florentino Pérez o contra Juan Carlos Sánchez durante su primera comparecencia pública tras su polémica salida del club con el que ha conquistado 22 títulos en 11 temporadas.

"Hemos rescindido el contrato de mutuo acuerdo. Yo tenía claro que cuando me dicen que no voy a ser entrenador del primer equipo yo no pinto nada aquí. Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo. Yo tengo los míos, que son personales. Si el Madrid tiene unos informes y se basa en esos informes no sé si eso es traición o no. Yo me fío de mis informes sobre mi salud", reiteró Laso, que desmintió haber recibido una oferta del Estrella Roja de Belgrado y aseguró no estar buscando de momento equipo, aunque desea regresar a los banquillos. "Quiero entrenar, pero no voy a entrenar por entrenar. Espero tener alguna oportunidad y que el proyecto me transmita la ilusión con la que voy a involucrarme, igual que he hecho siempre", señaló en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, donde presentó la cuarta edición de su campus de entrenamiento.

Tras ser sometido a un cateterismo, Laso reiteró que se encuentra "bastante bien" y que todos los doctores que le han tratado le han transmitido "la certeza" de que es "una persona bastante normal" y que puede volver a entrenar, al contrario de lo que opina el Real Madrid, que le ha dicho adiós de mala manera."Yo no considero que entrenar baloncesto sea algo tan importante. Para mí importante es un piloto de avión", comentó quien quiso dar las gracias especialmente al médico de la sección de baloncesto, Miguel Ángel López, también despedido del Madrid, por negarse a firmar la baja laboral del técnico durante la final de la Liga Endesa.

"Él fue quien me dijo que tirase rápido para el hospital y me trató desde el primer día", se congratuló. También dio las gracias "al presidente del Real Madrid, a la junta directiva, a la afición y a la gente que ha trabajado" con él durante estos 11 años. "Además de ser trabajadores son amigos. Yo, por mi forma de ser, no tengo enemigos", declaró con orgullo, el mismo día que el Real Madrid hizo oficial el regreso de Sergio Rodríguez al equipo dirigido ahora por quien fuera su ayudante, Chus Mateo.