Muedra, director deportivo del Casademont: "Necesitamos enganchar de nuevo a la afición"

Toni Muedra, director deportivo del Casademont Zaragoza, se incorporó al club el pasado mes de febrero para sustituir en el cargo a Pep Cargol. Con la permanencia ya consumada, él trazará ahora las líneas maestras del nuevo proyecto aragonés; un plan ambicioso que contempla, a corto plazo, el regreso del equipo a la zona noble de la Liga Endesa, además de su retorno a la competición continental. La prioridad ahora mismo, eso sí, pasa por devolver el entusiasmo a una afición expectante, descreída, recelosa y desencantada. “Necesitamos enganchar de nuevo a la gente”, admitió este miércoles Toni Muedra, en la sala de prensa del pabellón Príncipe Felipe. “Queremos construir un equipo con personalidad, con una manera de trabajar muy definida, para que nuestros seguidores tengan ilusión por acudir a los partidos. Este deber ser, sin duda, el gran reto para el año que viene”, advirtió.

El director deportivo acumula “poco más de dos meses” en la entidad, pero ha sido un periodo “muy intenso”, “de muchas dificultades”, por la negativa trayectoria de un conjunto que se encaminaba irremediablemente a la Liga LEB. Una vez alcanzada la salvación, el balance es positivo, aunque sin descuidar los numerosos aspectos “que se deben corregir” para evitar sobresaltos en el futuro. “Cuando llegué, la situación era muy delicada. Fue mucha la tensión, porque no quería decepcionar a la gente del club, ni a la afición, ni a los que hacen que todo esto sea posible arriesgando su dinero. En lo personal, por ello, estoy muy contento porque finalmente se ha logrado la salvación”, explicó Muedra, quien, al mismo tiempo, habló de la necesidad de hacer un exhaustivo ejercicio de autocrítica: “Ha sido un periodo muy duro, con momentos de mucha tensión, y se te queda una sensación doble, contradictoria: por una parte estoy muy contento, porque la prioridad era salvar la categoría como fuera, y más viendo los rivales que se han quedado en el camino (descendieron Burgos y Andorra), que eran proyectos de muy alto nivel; pero haciendo una valoración más tranquila, menos emocional, está claro que este no es, ni mucho menos, el sitio en el que queremos estar”, sostuvo el director deportivo de la entidad, quien recordó el “serio problema, económico y deportivo”, que representa el descenso de categoría para cualquier club de la ACB. “Por ello, es obligado analizar qué hemos hecho mal, y poner todos los medios para que una temporada como esta no se vuelva a repetir”, insistió.

Muedra apenas quiso pronunciarse sobre el futuro, aunque sí anticipó su intención de conformar “una plantilla que trabaje con rigor”, donde se genere una dinámica “muy exigente en el día a día”, para que los jugadores “sepan perfectamente dónde vienen” y puedan ofrecer su mejor versión. Además, afirmó también que “la figura del entrenador es fundamental” en este sentido, porque el técnico “marca mucho el destino de los equipos en el baloncesto”.

“A mí me obsesiona el día a día, el trabajo diario. Ahí es evidente que tenemos que mejorar, que estamos obligados a dar un paso hacia adelante. Todos los equipos de la Liga Endesa trabajan muy bien, muy duro, y nosotros no podemos ser menos que nuestros rivales. Tenemos que ser buenos, eficientes, y trabajar al menos tanto como el resto de los conjuntos de la ACB”, indicó el director deportivo del Casademont Zaragoza, quien también confesó que a la plantilla aragonesa le faltó mayor presencia física. “La Liga ACB es cada vez más exigente en este aspecto, y el físico, sin duda, es uno de los puntos que tenemos que mejorar. A mí me gustan los equipos con un nivel físico alto, aunque hay que buscar también un equilibrio con el talento y con la inteligencia. No todo es correr y saltar”, advirtió Muedra, quien anunció su intención de desarrollar “un juego rápido y físico”, lo que “evidentemente” tendrá en cuenta “en la selección de los jugadores”.

En cualquier caso, el director deportivo no quiso entrar en detalles sobre la configuración de la plantilla, escudándose repetidamente en “una reunión que hay pendiente” con el presidente y con el Consejo de Administración, que se producirá “en los próximos días”, y de la que saldrá “toda la información necesaria” para comenzar a actuar: “Lo primero es ver dónde estamos en el aspecto económico; a partir ahí, ya podremos enfocarnos en todo lo demás, empezando con la contratación del entrenador, que será lo más inmediato”, señaló Muedra, quien, sin embargo, sí confesó que “ningún jugador de la plantilla tiene garantizada su continuidad, tenga o no tenga contrato” en vigor.

Asimismo, elogió el trabajo de Dragan Sakota, quien, aunque llegó “en un momento muy delicado”, supo “mantener una misma línea”, “confiar en el equipo” y proporcionarle a los jugadores “las herramientas necesarias” para gestionar “esa situación” de máxima dificultad.

También se refirió a Rodrigo San Miguel, de quien subrayó el “importante papel” que ha ejercido en los instantes más comprometidos: “En el vestuario, para mantener al grupo unido; y en la pista, aún jugando menos desde la llegada del nuevo técnico, también encontró el sitio en el que podía ser más eficiente. Hablaré con él cara a cara y decidiremos si continúa o no; de momento no hay nada decidido al respecto”, garantizó el director deportivo del club aragonés.

Muedra, además, se mostró partidario de participar el próximo curso en la FIBA Europe Cup. “Siempre que se pueda, tenemos que jugar competiciones europeas. Nuestro futuro pasa por ahí: debemos agotar todas las vías posibles para jugar dos partidos a la semana. El baloncesto es espectáculo, y cuantos más encuentros le brindemos a nuestra gente, mejor”, explicó.