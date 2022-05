"Nunca en mi vida, en toda la historia de la ACB, he visto una situación semejante: si ganas, puedes bajar, y si pierdes, puedes salvarte. Y reconozco que esta situación no me gusta nada, pues no dependes de ti mismo", reiteraba ayer Pepe Arcega, legendario base aragonés y uno de los promotores del Basket Zaragoza 2002, sociedad matriz del actual Casademont Zaragoza, en relación al trascendental encuentro que mañana disputará el club aragonés en Murcia ante el UCAM. La opinión de Pepe no difiere en exceso con la de otros ilustres del baloncesto aragonés: desde su hermano, el eterno capitán Fernando Arcega, hasta José Luis Rubio, padre del baloncesto en este tierra y forjador de la ACB, o Alberto Alocén, exjugador del Real Madrid, CB Zaragoza y Peñas de Huesca.

José Luis Rubio recibió la llamada de HERALDO ayer, cuando se encontraba en la comida homenaje a Eduardo Portela, expresidente de la ACB, en el Asador Donostiarra de Madrid. "Es el partido más importante del baloncesto aragonés contemporáneo. Mi equipo jugó partidos importantísimos, pero eran choques de otro carácter, como finales de la Copa del Rey o de la Recopa. Pero esto es otra final. Y el que no se lo tome como tal, mejor que no salte a la pista. Todos los jugadores, y todos los jugadores son personas, que se pongan la camiseta del Casademont tienen que saber lo que hay en juego. Eso debe ser lo primero, saber lo que puedes ganar y lo que puedes perder. Yo cogería a todos, jugador por jugador, y se lo explicaría claro, porque hablando claro se suele entender la gente", explicó José Luis Rubio.

Fernando Arcega también se encontraba ayer en Madrid, pero en este caso en el COE, donde fueron homenajeados los olímpicos de Seúl 88. "Quien no se deje la vida en la pista, quien no piense en ganar, mejor que no se monte en el autobús. Todo el mundo tiene que saber lo que nos estamos jugando. Yo, afortunadamente, jugué en un CAI que luchó por todo, por los máximos títulos tanto en España como en Europa; pero mañana se va a jugar la permanencia un equipo de Zaragoza. Hay que ganar como sea, al precio que sea. Jugadores y entrenador tienen que tener clarísimo que es el momento de rendir al 200 por 100, pues ya no habrá otro momento", subrayó Fernando Arcega.

Alberto Alocén también enfatizó la importancia del careo. "Es importantísimo ganar. Ganando, hay muchas más opciones, aunque pueden darse muchas combinaciones de resultados. Permanecer es fundamental para el club, para la ciudad de Zaragoza. No quiero ni pensar en una derrota", señaló el exjugador y padre del mágico Carlos Alocén.

Apenas ninguno habla del rival, aunque todos saben que es el UCAM Murcia del aragonés Sito Alonso. "El Casademont tiene que pensar en él mismo, en ganar sí o sí. Enfrente hay un buen equipo y un gran entrenador, como Sito Alonso, a quien conozco bien. Pero, insisto, no podemos desviar la atención en cuestiones que no tengan que ver con el propio equipo y con el partido. Y claro que se puede ganar", insistió José Luis Rubio.

Llegados aquí, llega el momento de la presión, ese concepto abstracto que condiciona los rendimientos. Mucho más, en una cita como la que aguarda en Murcia. "No me gusta hablar de la tensión. Sencillamente, porque el jugador que no sepa jugar con tensión, con presión, es que no es jugador. La tensión, la presión, se equilibra con carácter. Los grandes jugadores siempre juegan con presión, porque juegan por grandes metas. Lograr la permanencia también es una meta importantísima en este momento", apuntó Pepe Arcega, que también guardó unas palabras para Sito Alonso. "Es un gran entrenador. Lo ha demostrado y me alegro muchísimo por él. Que nos planteará un partido dificilísimo, lo doy por descontado", agregó.

Para Fernando Arcega, también es una prueba de carácter. "Es el momento de sacar lo mejor de cada jugador. No vale la pena pensar en lo que se ha hecho mal en la temporada, sino en intentar aunar todo lo bueno que tenga el equipo. No hay que pensar en otras pistas, sino en Murcia. El Casademont solo puede ganar en Murcia. Los demás resultados no dependen de él. En cuanto al rival, todos conocemos a Sito Alonso, pues le hemos visto crecer en Zaragoza. Es un entrenador muy capaz, con una trayectoria importante en la Liga ACB. Que el partido no va a ser sencillo lo sabemos todos, pero para el Casademont la única opción es la victoria. E insisto, el que no piense en ganar, mejor que no se monte en el autobús", sentenció Fernando Arcega.

Rubio reflexionaba desde el Asador Donostiarra junto a dirigentes de la ACB. "Acabo de hablar con Miguel Ángel Bufalá, presidente de la Fundación Estudiantes. Son un histórico de la ACB. Bajaron el año pasado y esta temporada no han ascendido todavía, pues se han quedado segundos en la LEB y tienen que jugar el ‘play off’. También he hablado antes con Reynaldo Benito. El partido es clave para todos los que amamos el baloncesto en Zaragoza. Deseo con todas mis fuerzas que el Casademont venza, que Zaragoza continúe en la ACB. El único pensamiento tiene que ser positivo: ganar, ganar y ganar. No hay alternativa, no puede haber otro planteamiento. El que no piense en ganar, que se quede en Zaragoza", concluyó Rubio.