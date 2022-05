Ouviña se derrumba tras la final de la liga: "Ha sido un año en el que emocionalmente he estado fatal"

La temporada de Cristina Ouviña ha sido sensacional. La aragonesa ha guiado al Valencia Basket en la pelea por todos los títulos, siendo considerada una de las mejores bases del baloncesto continental.

El último reto de equipo ‘taronja’ era ganar la liga, pero este jueves terminó cayendo frente al histórico Perfumerías Avenia. Una extraordinaria actuación de la alero Kahleah Copper condujo al cuadro salmantino a conquistar su octavo titulo de la Liga Femenina en la cancha de un Valencia Basket voluntarioso, pero irregular en su acierto.

Al acabar el partido, en la sala de prensa de las instalaciones de la Fuente de San Luis, Cristina Ouviña se derrumbó recordando una temporada que, a diferencia de lo que pudiera aparentar sobre la pista, ha sido complicada para ella a nivel emocional.

PERSONA antes que deportista.



Cristina Ouviña es muy grande, dentro y fuera de la pista.



Y en Valencia tendrán la suerte de disfrutarla unos años más 🧡

“Ha sido un año en el que emocionalmente he estado fatal. Ha habido muchos baches. No sé si me exijo mucho, pero he tenido momentos de querer tirar la toalla”, explicó la jugadora zaragozana, y pidió disculpas porque es consciente de que ese bajón anímico “se puede llegar a contagiar”.

Entre lágrimas, la zaragozana Cristina Ouviña destacó lo “orgullosa” que se siente de que el equipo consiguiera “tirar hacia adelante” y peleara por la liga. “Estoy orgullosa de haber jugado esta final de liga porque en muchos momentos ni me lo imaginé. Me quedo con eso, sin duda”, completó.

Antes, Ouviña había adelantado que seguirá en el Valencia Basket. “Me vais a ver más aquí. Seguro”, dijo la base, que en septiembre cumplirá 32 años y todavía tiene mucho baloncesto en sus manos. Su físico, su garra, su visión de juego y su determinación a la hora de penetrar hacia canasta la convierten en una de las jugadoras más completas. Es clave tanto tanto en defensa como en ataque.