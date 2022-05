Último esfuerzo del Casademont hacia la salvación

Hay seis equipos amenazados por un descenso que al final condenará a dos al infierno de la Liga LEB. Con cuatro jornadas por disputar, la combinatoria se presta a encender la calculadora hasta que eche humo. No obstante, dentro de la infinidad de cábalas posibles y probables, se conviene que las cuentas de la salvación del Casademont exigen un triunfo más que añadir a los 11 que adiciona en la tabla de la Liga Endesa ACB. Y ese triunfo habría que capturarlo en casa ante el Bilbao, o sea, hoy, o ante el Andorra, en la penúltima jornada. Para evitar cefaleas, mejor cuanto antes. Le ganamos hoy al Bilbao y abrochamos la permanencia. Así de rápido, que no así de sencillo...

No son moco de pavo las 15 victorias con que el Bilbao Básket saltará hoy al pabellón Príncipe Felipe. Ojo, a solo un triunfo del ‘play off’ por el título. Y pensar que en la ida, en la jornada 2 (el calendario de la ACB es asimétrico), el Casademont se paseó en Miribilla (76-100). Mucho ha cambiado el percal desde septiembre a esta parte. Por ejemplo, los cuatro máximos anotadores aragoneses de ese día o no están o no cuentan ahora: Javi García (14 puntos), McLean (10), Mobley (18) y Vanwijn (15).

Visto el referido encuentro de ida, esos tiempos en que el Casademont ganaba anotando 100 puntos (57 en la segunda mitad), dan ganas de hacerle la ola y todo a Mumbrú. Esos mismos jugadores, de Rafa Luz al timón a Ángel Delgado debajo del aro, han firmado una temporada soberbia en el Bilbao Básket. Con la luz crepuscular de Goudelock, con Walker, con Masiulis, Rousselle, Hakanson y muy poco más han competido en todas las pistas. Este mismo club, con Fotis Katsikaris en el banquillo, llegó a jugar la final de la ACB en 2011 después de tumbar al Madrid en semifinales y al Valencia en cuartos. Pero en ese equipazo estaban censados Aaron Jackson, Janis Blums, Kostas Vasieiadis, Álex Mumbrú, Axel Hervelle, Marko Banic... ¿Qué reúne más mérito, el subcampeonato liguero con ese plantillón o la extraordinaria temporada actual? Porque, hay que subrayar que, junto al Obradoiro, el Fuenlabrada y el milagroso Manresa, el Bilbao Básket es la única plantilla de la ACB confeccionada con menos de dos millones de euros. Lo dicho, mucho mérito los resultados del Bilbao Básket. Álex Mumbrú era muy bueno como jugador, pero la hombrada de este curso como entrenador lo sitúa en la vanguardia de los técnicos de la Liga Endesa ACB.

Y dicho esto, hoy tenemos que ganarle a este visitante que llega a Zaragoza con la etiqueta de revelación. Los resultados en estas jornadas finales suelen atender más a las necesidades que al potencial real de los equipos. Y la necesidad del Casademont es sencillamente vital. Además, accede en plenitud a la cita. Ha reaccionado justo a tiempo, catalizado por Ferrari y Mekowulu en primera instancia, y por Kilpatrick después. Primero le ganó con autoridad al Obradoiro. Después llegó el sorpresón frente al Barça, el día en que Mekowulu demostró que es un pívot de verdad, y Ferrari el base que necesitábamos desde que Alocén se fue al Madrid. Para culminar la remontada y escapar un par de metros del descenso, la conquista de Lugo ante el Breogán. Ha habido de todo en estos tres triunfos. Desde luego, el Obradoiro no es nada del otro mundo. El Barça tampoco hizo su partido en Zaragoza, pero el mérito que aglutina esa victoria, desde luego también, es irrebatible. Y para acabar, quizá un pelín de suerte al visitar al Breogán coincidiendo con la lesión de su mejor hombre, Musa. Pero considerando todas las premisas que se quiera, la rehabilitación del Casademont es un hecho. Además, ha sabido trasladarlo numéricamente a la clasificación. Y además, lo ha sabido plasmar de forma inmediata. Quizá Reynaldo Benito ha estado jugando con fuego, pero me da que le va (que nos va) a salir otra vez bien. Ganando hoy, sería mucho más sencillo...