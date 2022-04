El Peñas reta al Estudiantes 26 años después de su última visita a Huesca

El 21 de abril de 1996, el Club Baloncesto Peñas derribó al último gigante en su andadura por la Liga ACB, que se detuvo precisamente aquella temporada tras vender su plaza al Fuenlabrada. Los verdiblancos, dirigidos entonces por Javier Zaragoza, superaron al Estudiantes de un joven Pepu Hernández por 95-80 y ante más de 4.500 espectadores. 26 años después, el equipo colegial regresa a Huesca en un contexto diferente. El partido de este domingo en el Palacio de los Deportes (12.30, Aragón Deporte y LaLigaSports TV) pone en juego la honra del Levitec Huesca La Magia, ya descendido de LEB Oro, mientras que los madrileños se están jugando el regreso a la máxima categoría en pugna directa con el Coviran Granada.

Intrascendente en lo deportivo pero muy especial en lo simbólico, el choque crece en importancia debido a la delicada situación económica del Peñas, por lo que se espera que una nutrida presencia de aficionados en las gradas contribuya a aliviar este apartado. La despedida de la temporada en casa, que tendrá al Juaristi como rival, ha sido declarada día de ayuda al club. Sin alicientes sobre la pista, el partido que se juega tiene como meta la supervivencia del club. El partido ante el Movistar Estudiantes es también uno de los atractivos de la temporada por el potencial de un conjunto que quiere volver a la ACB por la vía rápida. En ese sentido, se espera que levante una expectación similar a la visita del Girona de Marc Gasol.

El presidente del Peñas, Antonio Orús, espera que sea “un día para recordar, en redes sociales se han compartido imágenes del último partido aquí. Fue uno de los que más me emocionó. Tanto para quienes lo pudimos vivir como para los que no es un día especial”. La entidad ha percibido “más movimiento del habitual” en la venta anticipada de entradas, aunque “no tanto quizá como el día del Girona. Se espera buen ambiente y esperamos que sea suficiente para hacer una buena taquilla que nos permita afrontar el futuro con optimismo”, también con seguidores del Estudiantes que pasen el fin de semana en la capital oscense.

Más información El Levitec Huesca sigue sacando su casta y logra su primer triunfo a domicilio

Coincide en sus deseos el preparador verdiblanco, Carlos Lanau, que anticipa un encuentro “para disfrutar los aficionados de siempre y los nuevos de un histórico que además propone un juego muy atractivo. Vamos a sacar lo mejor, si vienen de campeones van a sufrir”. El Estudiantes es segundo empatado a victorias con el líder, el Coviran Granada, y necesita el triunfo en el Palacio de los Deportes para mantenerse vivo en la pugna por la plaza de ascenso directo. Los oscenses recuperan a Njegos Sikiras, aún con alguna molestia en el hombro y es baja Ander Urdiain. Además del estímulo que ofrece el visitante, el Levitec Huesca se agarra a la buena racha, aunque tardía, de los triunfos consecutivos ante Força Lleida y Melilla Baloncesto.

“El equipo está trabajando bien desde el primer día y no ha notado un palpito especial al margen de los dos triunfos”, ha señalado Lanau en referencia a un Estudiantes al que el triunfo le es imprescindible. “Es un partido muy motivante y lo veo como un reto para nosotros y para ellos, que no pueden dejar escapar la victoria”, ha añadido el técnico, que reivindica que “en ningún momento de la temporada hemos regalado nada. No ha habido un gran cambio, hemos competido todos los partidos y en las dos últimas con la suerte de ser competitivos hasta el final y llevarnos la victoria”.

El Estudiantes presenta “una plantilla para ascender y da la sensación de que al confeccionarla pensaban en mantenerla en parte en caso de conseguirlo. Y el nuevo entrenador -Diego Epifanio, que ha sustituido a Jota Cuspinera- les empuja para dar ese pequeño extra en los últimos cuatro partidos”. A Lanau le preocupa “todo” de los colegiales, el juego interior y el ritmo vertiginoso que tratan de imponer y que obligará a rotaciones más cortas en un plantel en el que el entrenador del colista de la LEB Oro celebra “la aportación de todos”.