El presidente del Levitec Huesca: “Si no tenemos dos buenas taquillas en los dos últimos partidos, el futuro se ennegrece bastante”

Aunque en lo deportivo, con el descenso ya consumado, la temporada para el Levitec Huesca La Magia está dando sus últimos coletazos, en lo económico su club, el CB Peñas, afronta auténticas finales en los encuentros que aún le restan ante su afición. “Si no sacamos dos buenas taquillas en los dos últimos partidos, el futuro se ennegrece bastante”, fue claro este viernes su presidente Antonio Orús, quien realizó un nuevo llamamiento de ayuda para poder cuadrar las cuentas y que no se genere un déficit que se sumaría a la mochila que ya se arrastra y que incluye obligaciones de hasta 300.000 euros con los propios directivos de la entidad que no son apremiantes, 100.000 euros en préstamos bancarios cuyos plazos se están renegociando y otros pagos con proveedores. Cerrar el curso en rojo “dificultaría el proyecto del siguiente ejercicio” dado que elevaría la dificultad para conseguir los avales necesarios para cerrar la inscripción en la futura competición en la que se tome la salida. .

Para tratar de alcanzar lo presupuestado, el Peñas ha optado por cambiar el ‘Día de ayuda al club’. La iniciativa iba a coincidir con la visita del Estudiantes y así se anunció. Sin embargo, su fecha, el domingo, 1 de mayo, a las 12.30, en medio de un puente festivo, no apuntaba a que fuese a favorecer la asistencia de público. Con los madrileños se intentó adelantar la cita al viernes anterior, pero éste no lo ha aceptado. Por ello, finalmente esa jornada en la que los socios deberán pasar por taquilla será la del duelo con el Juaristi, el 13 de mayo, viernes, a las 21.00. “Los alicientes serán dos, ser el último partido en Huesca de LEB Oro por el momento y ayudar al club”, indicó Orús.

En un principio, se confiaba en haber podido cuadrar los números con el cruce con el Estudiantes y el que ya se produjo con el Girona, pero frente al conjunto de Marc Gasol, a pesar de la buena entrada, 2.000 espectadores, el efecto en las arcas ya no fue el esperado porque, debido a la disputa de la Copa Princesa el fin de semana siguiente, se tuvo que celebrar en jueves. “Durante la temporada hemos tenido complicaciones como tener que jugar un partido avisándonos dos horas antes, lesiones, salidas de jugadores, cambios en encuentros clave…”, enumeró Orús algunas de las vicisitudes con las que se han encontrado. Ahora, confía “en que en los dos últimos en casa tengamos un buen ambiente”.

Dentro de las dificultades, el directivo, como ya había hecho en su anterior comparecencia para valorar la situación económica y en la que garantizó la continuidad del Peñas “sea donde sea”, también quiso dar cierta tranquilidad. “El grado de preocupación ha subido, pero la situación está controlada, el equipo terminará la temporada sin problemas".

Los precios para el partido con el Juaristi serán los mismos que se habían fijado en un principio para el del Estudiantes. A grandes rasgos, los socios deberán pagar diez euros por la entrada y el público general, veinte.

A Melilla sin Sikiras y Urdiain

En la pista, el equipo visita el domingo al Melilla (12.30) tras su victoria de la semana pasada ante el Força Lleida. Carlos Lanau sigue contando con las bajas confirmadas de Sikiras y Urdiain.