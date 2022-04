Sakota: "El Casademont Zaragoza no ha terminado aún el trabajo"

Dragan Sakota exhibió un talante prudente y sereno en su comparecencia de este jueves. No lanza las campanas al vuelo el técnico del Casademont tras la reacción del equipo en las victorias contra Obradoiro y Barcelona. El técnico se muestra satisfecho con la mejora del equipo, pero advierte de que la permanencia aún no está atada. Ni mucho menos echa cuentas sobre las victorias aún necesarias para ese objetivo.

En la visita al Breogán, el conjunto aragonés buscará un triunfo con una plantilla en buenas condiciones físicas. “Radoncic no entrenó el martes pero está de vuelta, entrenó ayer y está preparado. Tal y como está la plantilla, de estar toda la plantilla sana y sin lesiones de última hora, probablemente Hans (Vanwijn) sea el descartado”.

Es obvio que los triunfos han cambiado la atmósfera del grupo. Sakota resalta este crecimiento anímico. “Tras la última victorias, evidentemente el grupo se siente mejor y con más entusiasmo pero hay que tener presente que aún no hemos terminado el trabajo. Solo hay que ver ejemplo como el del Betis que, cuando todo el mundo lo daba por muerto, encadenó victorias consecutivas, y ahora está en una situación diferente, y tal y como pasó con ellos, puede pasar con otro equipo. Es muy importante aprovechar este momento y no esperar a nadie ni al último día para mirar otros marcadores y estar centrados en nuestro trabajo”, señaló el técnico serbio.

El entrenador de Casademont se centra en cada partido. No mira el largo plazo. “Me gustaría saber cuántas victorias necesitamos, prefiero pensar que cada partido es una oportunidad para dar un paso adelante”, indicó un Sakota convencido de que el equipo no debe perder su recuperada competitividad. “Esta es la esencia del deporte, ganar y perder. Después de vencer al Barça es normal, hay más entusiasmo pero después del partido mostramos los errores cometidos, que incluso fueron mayores que contra Obradoiro, y el trabajo del entrenador consiste en convencer que no hemos terminado, tenemos que seguir mejorado. De poder elegir un rival hubiésemos elegido al Betis y no al Barça, pero hay que ser conscientes de que no hemos llegado hasta aquí para nada. El mensaje es que hay que ser competitivos y de la importancia de partidos de conseguir esa victoria extra como ante el Barça que nadie esperaba.

Del rival, Sakota evaluó la ausencia de Musa, una de las piezas clave de los gallegos. “En primer lugar, quiero desear una pronta recuperación al jugador, me parece un joven talento que tiene todo para triunfar en esta Liga durante mucho tiempo. Es muy probable que sus compañeros lo echen de menos. Por otro lado, sin él, es una oportunidad para otros jugadores que tienen ante sí dar un paso adelante y estamos en una Liga en la que esperas cosas diferentes de ciertos jugadores de cara al partido del sábado”, afirmó el preparador balcánico.

Por último, Sakota destacó el impacto de los recién llegados al equipo, Ferrari y Mekowulu. “Antes de estas dos últimas victorias estábamos entrenando bien. Ahora con los nuevos jugadores, simplemente, tenemos más opciones, como en el caso de los bases que tienes más opciones de compartir tiempo y tener diferentes combinaciones y poner más intensidad de juego en ambos lados de la pista. Pero, en cuanto a actitud, siempre ha sido buena. Evidentemente hacían falta cambios e incorporaciones para hacer las cosa conforme con los planteamientos, pero no puedo saber lo que ocurrirá mañana”, apuntó.