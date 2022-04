Ferrari: "No soy ningún héroe"

El cambio del Casademont, muy significativo, coincide con las incorporaciones del pívot Christian Mekowulu y, sobre todo, del base Frankie Ferrari, quienes han elevado notablemente las prestaciones del equipo en los dos lados de la pista.

Tras sus brillantes encuentros frente al Obradoiro y el Barça, el base norteamericano ha atendido este martes a los medios de comunicación, asegurando que, a pesar de su influencia en el equipo, no se cree ningún héroe.

"No creo que sea un héroe, realmente todos somos piezas de un puzzle y ya había buenos jugadores. Lo que interesaba era cambiar la dinámica", ha explicado en rueda de prensa un jugador que llegó a la capital aragonesa con la intención de “trabajar, ayudar a conseguir victorias y cambiar a positivo lo que es la dinámica".

A este respecto, ha añadido que el objetivo es ir partido a partido, prepararse, entrenar e ir a por el encuentro del próximo sábado contra el Breogán. Cree que el conjunto gallego es "igual de bueno" con Dzanan Musa, que tuvo que ser operado de urgencia tras el partido contra el Baxi Manresa por la fractura de la laringe y que será baja contra el equipo maño, como sin él.

Por ello piensa que el Casademont Zaragoza debe estar "igualmente preparado" para intentar lograr la victoria en Lugo. Con respecto al apoyo de la afición zaragozana, ha destacado que las sensaciones fueron "geniales". "Me encantó la energía y la vida que nos dieron y los vamos a necesitar en el siguiente partido en casa, que aún queda trabajo" ha apostillado.

Ferrari ha desvelado que una semana antes de fichar por el equipo habló con el técnico, Dragan Sakota, para que le diera las claves del equipo y su forma de jugar. "Vi que creía en mi y me ha dado la misma confianza que me dio Pedro Martínez en Manresa. Eso me ha dado libertad. Me siento muy bien al poder desplegar todo mi juego en ataque", ha finalizado Ferrari, quien ha ofrecido un rendimiento inmediato.

El base debutó el pasado miércoles ante el Obradoiro, en el pabellón Príncipe Felipe, y ya entonces evidenció su capacidad competitiva con una actuación de altura: aportó 10 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias en 22 minutos de juego, liderando el triunfo ante un rival directo en la lucha por la salvación.

Y tres días más tarde, la contribución de Ferrari también resultó determinante para tumbar al Barcelona. Impuso un ritmo trepidante, aportó lucidez al ataque zaragozano, defendió con tenacidad, y exhibió valentía en los momentos más comprometidos.

Finalizó la contienda con 21 créditos de valoración, fundamentados en 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en los 24 minutos que permaneció sobre la pista. Dirigió, anotó, asistió, reboteó, defendió... Bajo su dirección, el Casademont protagonizó una gesta ante el gigante azulgrana, un sólido aspirante a los títulos de la Liga Endesa y de la máxima competición continental.