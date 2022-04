El Levitec Huesca recibe al Força Lleida ya sin ningún tipo de presión

Solo queda ya despedirse de la mejor manera posible. Una vez consumado el esperado descenso matemático la semana pasada, situación que por otro lado se daba por hecha desde tiempo atrás, al Levitec Huesca La Magia le restan aún seis jornadas más en la LEB Oro, seis encuentros en los que espera seguir compitiendo y dejar el mejor regusto posible. La primera de esas citas será este domingo a las 12.30 en el Palacio de los Deportes frente al Força Lleida, tercer clasificado.

Los oscenses se presentarán al encuentro con las bajas de Sikiras, cuyos problemas en el hombro aún no le permiten jugar, y de Urdiain, que se ha lesionado en un tobillo. Se espera en cambio que Dial, condicionado por el Ramadán, pueda dar un mejor rendimiento.

El hecho de que ya no haya nada en juego no cambia la forma de encarar la cita de los peñistas. “No hay ninguna diferencia con respecto al primer partido”, afirmó este sábado el técnico Carlos Lanau, añadiendo que “cada uno se prepara de forma independiente de los demás”.

Del Lérida alabó que lleva “una muy buena temporada”. “Su entrenador ha realizado un gran trabajo conjuntando una plantilla muy diversa en la que conviven jugadores de mucha experiencia con otros casi júnior y que practica un baloncesto intenso y alegre al que saca mucho rendimiento”, observó.

“El planteamiento pasa por igualar o superar su nivel de intensidad en el campo y a partir de ahí intentar que su flujo puntos no tenga continuidad”, apuntó. Entre los nombres propios del Lleida destacó especialmente a Carrera, el segundo jugador más valorado de la liga tras Marc Gasol.

Lanau confía en que en los tres partidos que quedan en el Palacio de los Deportes, entre ellos la visita del Estudiantes el 1 de mayo, van a seguir contando con el apoyo de su público. “El forofo del Peñas no va a dejar de venir, tenemos una afición escasa, pero fiel”, subrayó. “Puedo garantizar que el equipo va a trabajar todas las semanas para competir, el resultado que se de no será por no haberlo puesto todo”, prometió.

Sobre los problemas económicos por los que atraviesa el club y que afectan a la plantilla, Lanau comentó que “se nos dice que a través del aval que es obligatorio para todos los clubes a la hora de la inscripción podremos cobrar y tendremos que tener fe en que eso va a ser así”.