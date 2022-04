Ferrari: "Estoy preparado para debutar"

El Casademont Zaragoza ha presentado a su nuevo jugador, Frankie Ferrari, italiano con el que se busca reforzar la posición de base en el tramo de la temporada en el que el equipo aragonés se juega la permanencia en la Liga Endesa. Ferrari, buen conocedor de la competición, es sabedor de las dificultades que atraviesa Casademont y ha garantizado su compromiso para lograr la salvación.

El nuevo base ha asegurado que su estado físico es bueno. “La verdad es que me encuentro bien. He estado tres meses compitiendo en la G-League de Estados Unidos y se me presentó esta oportunidad de venir a Zaragoza y no me lo pensé en venir a ayudar”, ha indicado este lunes.

Ferrari conoce bien a varios de sus compañeros y admite que llega con trabajo táctico ya avanzado: “Hablé ya con el entrenador la pasada semana y, además, conozco a varios jugadores de esta competición: Thomson, Cook, Okoye y Waczynski. La verdad es que estoy deseando jugar con todos. Además, recuerdo haber jugado ya aquí con Gran Canaria y Manresa, y he visto lo que es la afición de Zaragoza y, por supuesto, espero que el miércoles estén animado al equipo”.

El jugador italiano elaboró un perfil sobre su juego y sus cualidades. “Puedo tirar, puedo asistir, puedo ser un líder en la pista, puedo organizar, puedo ayudar a cambiar el ritmo y puedo hacer jugadas ganadoras”, analizó.

Ferrari afirmó que está listo para debutar contra Obradoiro. “No hay ninguna duda de que estoy preparado para jugar el miércoles”, señaló. Para ese partido, el nuevo jugador de Casademont demanda el apoyo de la gente. “Recuerdo cuando vine a jugar con Gran Canaria y Manresa y había un gran ambiente en las gradas. Todos ellos nos pueden ayudar en casa y seguro que lo harán mucho este miércoles”, indicó.

Sobre el juego del equipo, Ferrari insistió en mejorar la implicación. “El equipo tuvo una derrota dura en Sevilla, pero todos juntos con el entrenador vamos haciendo progresos y dando pasos hacia adelante para poder sumar algunas victorias. Hay que cambiar la actitud y las formas de buscar la victoria. Cuando llegue una victoria, las emociones cambiarán y espero que eso se produzca el miércoles”.