Carlos Cantero: "Queremos más"

Casademont Zaragoza femenino, una vez atada su presencia en el play off, busca seguir con su escalada y asaltar la quinta plaza. Después de vencer al Araski, su técnico, Carlos Cantero, subraya los próximos retos. "Nosotros vamos a seguir queriendo más y de más. Al fin y al cabo los objetivos de Copa y play off eran ambiciosos y están logrados. Después de ganarle a Araski podemos decir que al cien por cien somos equipo de play off. Así que estamos contentos y dependemos de nosotras para quedarnos. Disfrutamos del último tramo con ilusión y sin presión negativa", señaló este martes el entrenador en rueda de prensa. “No nos obsesiona la quinta plaza, ni ninguna en general, aunque es donde queremos llegar, claro"”, añadió.

Cantero realizó una análisis del Movistar Estudiantes, el próximo adversario de las zaragozanas. “Las bajas de larga duración les han afectado en la segunda vuelta, pero tienen un equipo muy sólido y así lo demostraron contra el Girona. Les faltan sus mejores anotadoras, pero tienen a Arica Carter, que hay que tener mucho cuidado con ella y seguro que no los pondrá difícil", apuntó.

El técnico se muestra agradecido por la gran respuesta de sus jugadoras esta temporada. El buen nivel de su baloncesto y su capacidad competitiva ha sido muy regular todo el año. “El secreto de este equipo es nuestra filosofía de grupo, de fuerza, que nos lleva a ganar los partidos competidos. Es esa mezcla de veteranía y juventud, y habernos hecho fuertes en casa", explicó Carlos Cantero.

El futuro de la temporada es prometedor y el entrenador del Casademont recalca que el equipo está en el buen camino. "El equipo transmite que quiere más. A veces pasa como en Ferrol, que no salieron las cosas, pero no veo relajación. Las jugadoras conocen las ligas, a los rivales, saben cómo tenemos que afrontar esto. El tema mental está bien, somos positivas sin estar relajadas", concluyó.