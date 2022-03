Radoncic: "Nos quedan diez partidos que son diez finales"

Dino Radoncic, jugador del Casademont Zaragoza, ha señalado que a su equipo le quedan diez partidos para acabar la Liga regular, "diez finales", y que si el equipo no es capaz de hacerlo bien ahora "luego será tarde".

La primera de ellas es el enfrentamiento de este sábado en casa del San Pablo Burgos, que Radoncic augura que será "muy duro" por cómo está la clasificación y porque es en Burgos, aunque no ve imposible ganar.

"Ellos van a tener mucha presión y más jugando en casa. Hay que salir con la mente fría sabiendo las cosas que tenemos que hacer para ganar y así es como nos podemos llevar el partido", ha señalado en rueda de prensa.

El jugador del conjunto 'rojillo' ha explicado que su próximo rival no debería estar donde está, en zona de descenso, y más por lo que ha hecho los últimos años. "Tiene jugadores de enorme calidad pero creo que sabremos cómo pararlos. Llevamos tres días hablando de eso y lo mostraremos en la cancha. Igual que ellos tienen jugadores muy buenos nosotros tenemos que demostrar que somos un equipo muy bueno, no solo sobre el papel, también en la cancha", ha destacado.

Nuevas incorporaciones

El ala-pívot ha comentado que el nuevo entrenador del equipo, Dragan Sakota, ha estado corrigiendo los problemas que había anteriormente. "Necesitábamos corregir algunos detalles, agujeros que teníamos, cambiar ciertas cosas, meter nuevos sistema que el entrenador ha traído y todo el mundo sabemos la situación actual", ha apuntado.

Uno de estos aspectos que el equipo ha trabajado, según ha desvelado Radoncic, es evitar las pérdidas: "hemos tenido pérdidas absurdas en los últimos partidos. Esos detalles son los que hacen al final que el equipo sea de play-off o que esté abajo. Si cambiamos esto y jugamos siendo mucho más listos podríamos tener opciones".

El montenegrino ha comentado que el Casademont Zaragoza es un equipo "con mucho talento y con jugadores que saben y han destacado en la Liga" y que tienen que darse cuenta de cuánto pueden hacer para sacar ventaja de las cualidades de cada uno para intentar ganar los partidos.

A este respecto ha añadido que con el trabajo que están haciendo desde la llegada del técnico serbio se han dado cuenta de lo que son capaces de hacer y que si lo muestran en la cancha se verá un equipo "diferente".

El jugador del conjunto aragonés ha resaltado que esta campaña la ACB es "más competitiva que nunca" y que posiblemente ningún equipo estaba preparado para estar abajo en la clasificación. "Esta temporada no hay un partido fácil, todos los equipos tenían otros objetivos y nosotros no estábamos preparados para estar abajo. Ahora sabemos cual es la situación, debemos estar muy preparados para estas diez finales y dar el máximo porque no queda otra", ha comentado.

Con respecto al último fichaje del equipo, el escolta estadounidense Sean Kilpatrick, que ha llegado esta semana, ha indicado que es un tipo muy bueno. "Ha venido muy motivado, se ha integrado muy bien y creo que nos puede ayudar mucho con su calidad ya que tiene puntos en las manos como demostró el año pasado en Gran Canaria. Yo jugué contra él e hizo un partidazo, así que espero que desde el primer día este así de bien", ha subrayado.