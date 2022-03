Sean Kilpatric: "Ya estoy listo para debutar"

"Ya estoy listo para debutar", anunció este jueves Sean Kilpatrick, la última contratación del Casademont Zaragoza, quien se estrenará en el duelo de este sábado en Burgos (18.00). El escolta, de 32 años, se incorpora al cuadro aragonés procedente del Hapoel Jerusalem, club del que se desvinculó recientemente, y aportará capacidad de anotación, amenaza desde el perímetro y solvencia defensiva, ya que también se distingue por sus notables prestaciones en las labores de contención. "Intentaré, sobre todo, darle puntos al equipo, aunque he venido con la intención de ayudar en cualquier aspecto que se me necesite", anunció el estadounidense, quien dijo encontrarse "muy bien físicamente, al cien por cien", por lo que espera jugar mañana "siempre y cuando el cuerpo técnico lo crea conveniente".

El Casademont, en este sentido, se mide con el penúltimo clasificado en una batalla capital en la lucha por eludir el descenso de categoría. En este escenario de dificultad, Kilpatrick abogó por "estar juntos", por "ir mejorando en cada entrenamiento y en cada partido", y por "no bajar nunca los brazos" para iniciar la escalada en la clasificación. "Peleando y estando juntos, llegarán las victorias", advirtió el escolta, quien venía promediando 10,9 tantos, 3,2 capturas y 1,2 asistencias por choque (10,1 de nota general) en el Hapoel Jerusalem, en la competición israelí, donde ha participado en 14 duelos del presente curso.

El estadounidense cuenta con experiencia en la Liga Endesa, tras haber actuado el pasado curso en el Gran Canaria. Llegó a la plantilla insular a finales de diciembre de 2020, y jugó 16 partidos del campeonato liguero. Lo hizo con unos guarismos de 11,9 puntos, 1,6 rebotes, 1,9 asistencias y 10,2 créditos de valoración por encuentro, en los 20 minutos de media que permaneció sobre la pista. Ahora afronta su primera experiencia en el Casademont. "Stan (Okoye) me ha hablado muy bien de Zaragoza, de la ciudad y del club. Y me ha dicho que su afición está siempre muy encima del equipo, tanto en los buenos como en los malos momentos", explicó Kilpatrick, que también tuvo palabras hacia sus nuevos compañeros: "Me han hecho sentir muy cómodo desde el primer día, como si llevase aquí varios meses junto a ellos. Y eso es muy importante", sostuvo el jugador.

En Burgos también debutará Dragan Sakota, el nuevo técnico, quien se incorporó al Casademont el pasado lunes para sustituir en el banquillo a Jaume Ponsarnau. "He tenido compañeros que han estado a sus órdenes, pero yo con él nunca había coincidido. Hasta ahora, por lo que he visto, es un entrenador que sabe dónde poner a los jugadores, que rol darles en el equipo, para sacar el máximo rendimiento de cada uno", explicó Kilpatrick, quien suma 155 encuentros en la NBA, distribuidos entre Minnesota (2014), Denver (2015), Brooklyn Nets (2015-2017), Milwaukee (2017), Los Angeles Clippers (2017) y Chicago Bulls (2018). Ahora llega a Zaragoza, para participar en los últimos 10 partidos de la Liga Endesa, con el propósito de rescatar al cuadro aragonés de un situación de máximo riesgo: "Hay que estar todos juntos", insiste. "Contra el Burgos debemos competir, dar siempre lo mejor de nosotros mismos, sean buenos o malos momentos, porque los partidos son muy largos", indicó el escolta.

Trayectoria