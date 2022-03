El Levitec Huesca se desinfla ante un rival directo

El Levitec Huesca La Magia no pudo dar continuidad a su victoria del miércoles frente al Gipuzkoa y cayó en su visita al Palmer Alma Mediterránea Palma en un partido en el que siempre estuvo por detrás en el marcador (86-61) y en el que pagó su falta de clarividencia en ataque y su irregularidad atrás. El duelo era ante un rival directo toda vez que los oscenses son los colistas de la LEB Oro y los baleares, los penúltimos y en él ambos apuraban las escasas opciones de permanencia que les quedan. En el caso de los visitantes, en las nueve jornadas que les restan deberían salvar una distancia de seis victorias.

El guion del encuentro no fue muy diferente al de muchos de los protagonizados en este curso por los oscenses. Después de que en el segundo cuarto llegasen a verse veinte puntos por debajo, en el tercero reaccionaron para colocarse a diez. Ya en el último, surgió en las filas locales Elijah Brown para con once puntos consecutivos dinamitar todas las opciones de los de Lanau.

Alonso y Rey fueron los sostenes del Levitec. El base consiguió quince puntos, once sin fallo desde el tiro libre, y cuatro rebotes para 16 de valoración, y el pívot, que no se encuentra al 100% físicamente, logró 13 puntos, tres rebotes y dos asistencias para otros 16 de valoración. También superó el doble digito en anotación Rafa Casanova, once, si bien abusó del tiro en un día con poca lucidez, 4 de 14 firmó en tiros de campo.

El equipo a este respecto estuvo especialmente mal desde la línea de tres. De sus 14 tiros solo tres pasaron por la red, el primero no llegó hasta el tercer cuarto. Enfrente, el Palma consiguió desde esa distancia 36 puntos. Tanto en el primer cuarto, como en el último, cuando el Levitec bajó ya los brazos, se fue hasta los treinta puntos.

El 30-16 con el que se cerró el primer cuarto habla a las claras de lo que fueron esos diez minutos. El Levitec se encontró con muchos problemas para frenar el ataque de los baleares, especialmente en los lanzamientos lejanos, cinco triples convirtieron, y en el aro contrario fueron los viajes a la línea de tiros libres lo que le sostuvo. Desde el principio los locales se pusieron por delante con Van Beck, el máximo anotador de la competición, como estilete. Alonso trató de ser punzante, pero estuvo precipitado y el equipo mejoró con la salida de la segunda unidad, la que incluía a Rey y los cuatro últimos refuerzos, entre los que después solo Sikiras y Kumpys tendrían presencia continuada. Tras el 23-9, Xavi Rey sacó provecho a una técnica y a una antideportiva y Sikiras anotó a la media vuelta para rebajar la diferencia por debajo de los diez puntos. Sin embargo, Kostadinov castigó desde el 6,75 y Van Beck no falló en una contra tras un robo.

El segundo acto amaneció con el Palma queriendo romper el partido. Con 38-19, a siete minutos y medio para el descanso Lanau se vio forzado a pedir tiempo muerto. La viveza con la que los rivales de los oscenses anotaron antes se contuvo ahora, pero estos no fueron capaces de aprovecharlo. Hubo lucha, pero no clarividencia y los puntos fueron llegando por cuentagotas. El primer triple visitante lo marcó Casanova a falta de un minuto para el descanso, supuso el 43-26. Antes, Van Beck, nada más volver a la cancha, había logrado el 43-23. La presencia de Pavelka en la pintura, un 2,17, permitió al Palma dominar la zona y al cierre de la primera parte el marcador era de 47-28.

El tercer cuarto demostró que el Levitec podía competir. Secó al Palma atrás, dejándolo en solo nueve puntos y fue limando la diferencia de la mano de Alonso y Rey hasta que éste firmó el 53-43. Kumpys y Lafuente tuvieron la opción de poner a los oscenses por debajo de los diez, pero no lo consiguieron.

En el último periodo se entró con un 56-45. Se podía soñar con la remontada, pero Brown lo impidió. El escolta estadounidense sumó once puntos consecutivos que recuperaron la brecha de veinte puntos (69-49) poco antes del ecuador. Hubo un tiempo muerto, que no atajó los problemas. La montaña a escalar siguió subiendo y el final fue un intercambio de canastas hasta el 86-61 final. El próximo compromiso para el Levitec será el próximo viernes a las 21.00 en la pista del Palencia, conjunto de la zona noble.

Ficha técnica

Palmer Alma Mediterránea Palma: Figueras (6), Van Beck (22), Cosials (2), Marinov (10) y Pavelka (8), -cinco inicial-, Brown (22), Kostadinov (5), Feliu (6), Ikpeze (2) y Andreu (3).

Levitec Huesca La Magia: Alonso (15), Casanova (11), Urdiain (2), afuente (5) y Etxeguren (6), -cinco inicial-, Cabrera (1), Sikiras (5), Dial, Kumpys (3) y Rey (13).

Parciales: 30-16, 17-12, 9-17 y 30-16.

Árbitros: Lizana, Marqueta y Rijo. Eliminaron por cinco faltas a Lafuente.