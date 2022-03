Ennis: "Amaba Zaragoza, pero era el momento de dar un paso en mi carrera"

¿Cómo le va por Gran Canaria?

Hemos tenido algunos altibajos a causa de las lesiones, pero en general todo es increíble. Estamos en una posición excelente en la Eurocup, todavía tenemos opciones de jugar el ‘play off’ en ACB y yo, personalmente, considero que estoy jugando un buen baloncesto. Si recuperamos el ritmo, podemos hacer cosas importantes. Además, la isla es fantástica.

Y con menos frío que en Zaragoza…

Por supuesto (risas). El viento de Zaragoza era horrible, no quiero ni pensarlo, pero considero que es mi segundo hogar. Mi familia también fue muy feliz allí y guardo un gran recuerdo.

¿Por qué decidió salir del Casademont?

En verano, obviamente, miramos qué era lo mejor para mí. Amaba Zaragoza, pero era mi momento de dar un salto en mi carrera. A veces necesitas dar un cambio y el hecho de que el Gran Canaria jugase la Eurocup también influyó. A los jugadores como yo nos encantan los retos, nos encantan las competiciones como la Champions League o la Eurocup, y quise ir más allá. Era una oportunidad de avanzar.

¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de su etapa aquí?

Supongo que cuando le ganamos al Real Madrid en nuestro pabellón. Fue muy emocionante vencer a una potencia europea tan respetada. Había llegado a Zaragoza poco antes y fue una experiencia fantástica. La gente me paraba por la calle para darme la enhorabuena. Disfruté mucho.

¿Y el peor?

El peor momento fue cuando llegó la pandemia. Nos entrenaba Fisac y creo que teníamos la posibilidad de hacerlo muy bien en el ‘play off’ de la ACB. Estábamos terceros, jugando un baloncesto increíble y con opciones de hacer algo grande. Llegó el covid y lo paró todo. Ese es mi peor recuerdo porque podríamos haber hecho muchas cosas especiales.

¿Está siguiendo la trayectoria del Casademont?

Sí, sigo viendo sus partidos. Este equipo sigue ocupando un lugar en mi corazón y me interesa.

¿Qué le falta al equipo para estar más arriba?

En algunos partidos juegan con pasión y parecen uno de los mejores equipos de la liga. Otros, no tanto. Ha habido muchos cambios de jugadores y quizá les está faltando algo de ritmo para tener un sello distintivo. Si consiguen ser más consistentes, seguro que terminan ganando más partidos.

¿Y al Gran Canaria, qué le falta para estar entre los primeros?

Creo, honestamente, que es un problema parecido. Tenemos que ser capaces de afrontar cada partido como si fuera el último porque hay muchos buenos equipos y no podemos relajarnos. Tenemos que ser constantes.

¿Cómo es su relación con Fisac?

Fantástica. Me empuja a ser un mejor jugador y me da libertad. Conoce mi juego desde que coincidimos en Zaragoza y me permite el atrevimiento. Temporada tras temporada, me hace crecer.

¿Es el mejor entrenador que ha tenido en España?

He tenido grandes entrenadores aquí. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero está claro que él está entre los mejores. He aprendido mucho de él y es una suerte trabajar a su lado.

Otro de sus grandes apoyos en el vestuario es Nicolás Brussino, también ex del Casademont.

Así es. Hemos tenido trayectorias similares en España y nos une una gran amistad. Es una persona muy importante para mí.

¿Cómo espera que les reciba el Príncipe Felipe este domingo?

Con los brazos abiertos. Estoy encantado de jugar en Zaragoza. La gente siempre fue cercana conmigo, mi hijo nació en esta ciudad y la llevaré siempre en el corazón.