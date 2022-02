Ramón Vilá deja el Casademont y el club anuncia el regreso de Jaime Fernández

El Casademont Zaragoza ha anunciado que el jugador Ramón Vilá ha quedado desvinculado este martes de la disciplina del club, tras el acuerdo de rescisión mutuo alcanzado por ambas partes.

El jugador barcelonés de 24 años, ha disputado un total de 12 partidos en Liga Endesa en los que ha firmado 2,1 puntos, 0,5 rebotes y 2,2 puntos de valoración en los 5:10 minutos que ha promediado esta temporada.

Como consecuencia de esta baja, el ala-pivot zaragozano Jaime Fernández, que esta temporada ha estado jugando en el CB Peñas Huesca de LEB Oro en calidad de jugador vinculado, se reincorpora a la disciplina del equipo ACB.

"Desde Casademont Zaragoza queremos agradecer al jugador ramón Vilá la predisposición y profesionalidad mostrada en todo momento, al tiempo que le deseamos suerte en su nueva etapa profesional", ha anunciado el club zaragozano a través de un comunicado en su página web.

Ramón Vilá, de 24 años de edad, no ha contado con protagonismo esta campaña. El técnico Jaume Ponsarnau no le ha dado confianza y no ha terminado de entrar en la rotación del equipo con cierta regularidad, motivo que ha terminado derivando en su salida del club aragonés.

El Casademont vive un periodo de transición después de que Pep Cargol fuese relevado por Toni Muedra como director deportivo. El nuevo responsable del área ratificó a Ponsarnau como técnico y adelantó que los 20 días que el club va a permanecer sin jugar serán decisivos para el futuro del equipo.

Toni Muedra pretende que el equipo dé un paso adelante y, si no lo hace, tal y como anunció en la rueda de prensa de su presentación como director deportivo, se verá obligado a adoptar "soluciones".