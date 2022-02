Voto de confianza a Ponsarnau

Se abre una nueva etapa en el Casademont Zaragoza. Toni Muedra fue presentado ayer como director deportivo de la entidad. A corto plazo, el sustituto de Pep Cargol aboga por la continuidad en el proyecto. Considera que hay "jugadores y cuerpo técnico" para sacar la situación adelante, y asegura que no ha sondeado el nombre de "ningún entrenador" para relevar a Jaume Ponsarnau en el banquillo.

En un discurso cargado de prudencia, Muedra incidió en que su "primer objetivo" va estar en la búsqueda de la "estabilidad". El equipo está sufriendo "altibajos que influyen en los resultados y en la autoestima de los jugadores", y los 20 próximos días de parón competitivo, en opinión del nuevo responsable del área deportiva, serán fundamentales para dar con una solución.

"Hay que aprovechar este periodo para dar un empujón. Tengo la suerte de conocer a Jaume -por Ponsarnau- y sé como trabaja. Tenemos que ser capaces de dar un salto de nivel, aunque pensar más allá del partido del Gran Canaria (fin de semana del 6 de marzo) no tendría sentido", analizó Muedra, remarcando que no quiere entrar en el club "como un elefante en una cacharrería", adoptando decisiones precipitadas.

En ese sentido, reconoció que si la situación no mejorase sí habría que buscar una "solución", y recordó que en el mundo deporte "nadie elige los momentos" y todos tienen que estar "preparados" para los cambios que puedan ir surgiendo. "Si ahora digo que no vamos tocar nada y después el equipo no funciona y movemos algo, me dirán que eso no era lo que dije. Pero a día de hoy puedo asegurar que nuestra misión tiene que ser la de empujar con lo que tenemos, y el entrenador está incluido", aclaró Muedra, obsesionado con el avance que el Casademont deberá experimentar en el periodo de inactividad que, debido a la disputa de la Copa y a las ventanas internacionales, se abre ahora.

Su hoja de ruta

El director deportivo valenciano tiene una filosofía de trabajo en la que "todos los días importan", y eso es lo que, según remarcó ayer en la rueda de prensa de su presentación, está tratando de transmitir al equipo desde su reciente llegada a la capital aragonesa.

"Dependemos de nosotros mismos totalmente. Si hacemos bien las cosas, podemos estar en una buena posición; si no lo hacemos, sufriremos. Tenemos que ser conscientes de que hay que apretar para tirar hacia adelante", subrayó.

Toni Muedra considera que "no tiene sentido" empezar a pensar ya en la temporada que viene cuando todavía queda una vuelta entera de competición, aunque sí adelantó algunas de las que serán sus líneas maestras hacia el futuro. Entre las mismas, figuran la potenciación de la labor de ‘scouting’ (exploración), para sacar rendimiento "a cada euro que se gaste el club", y el trabajo de cantera.

"La economía del Casademont Zaragoza es la que es, cada club tiene su realidad, y lo que hagamos en la búsqueda de jugadores nos ayudará. Además, los jóvenes tienen que ser un pilar fundamental. Tanto los que ya están y tienen buen nivel como los que empujan por debajo", valoró el recién llegado director deportivo, que, a pesar del poco tiempo que lleva en Zaragoza, ya ha percibido la "exigencia" de los aficionados.

"El deporte es pasión. La gente siempre quiere ganar y que su equipo transmita. Ya me han inculcado la rasmia, un concepto importante aquí, y espero que el trabajo que hagamos sirva para enganchar a la gente. Zaragoza es una ciudad de baloncesto y esa también es una de las razones por las que estoy aquí", finalizó Muedra.