Rowan Maverick se baja del barco del Levitec Huesca La Magia

Maverick Rowan abandona la disciplina del Levitec Huesca La Magia, que de esta manera pierde un activo que, por otro lado, no había ofrecido el rendimiento esperado. El club ha dado este miércoles oficialidad al acuerdo de desvinculación entre las partes, que ya era un hecho desde días atrás. El ala-pívot norteamericano de 25 años no había participado en los dos últimos encuentros en el Palacio de los Deportes ante Melilla y Alicante debido al protocolo covid, ya que el reglamento establece esta prohibición cuando un jugador carece del pasaporte o no ha superado un test PCR al detectarse un positivo en la plantilla, como se había dado con el pívot Xavi Rey.

En todo caso, el rendimiento de Rowan ha estado por debajo de lo esperado. Llegó a prueba la pasada pretemporada y sus facultades convencieron al cuerpo técnico liderado entonces por el zaragozano Sergio Lamúa. Podía desempeñar varios papeles en la pintura y se le consideraba un atinado lanzador, capaz de fijar con sus 2,01 metros las atenciones defensivas del rival para abrir espacios a sus compañeros. Ha participado en 18 compromisos con un promedio de 19:03 minutos, 9,4 puntos por partido, 2,7 rebotes capturados y una valoración de ocho puntos. Con el actual técnico, Carlos Lanau, su participación fue decreciendo y ante el Cáceres no llegó a los dos minutos.

Más información El Levitec Huesca sigue sin levantar cabeza

La marcha del estadounidense deja más en precario un juego interior que ya se debió reforzar con Rey y que se pretende paliar con la llegada de una incorporación antes del cierre del mercado de fichajes de la LEB Oro, fijado el próximo lunes 28 de febrero. Con la masa salarial de la plantilla verdiblanca algo más aliviada, se tratarán de exprimir las posibilidades para elevar el nivel del equipo en lo que queda de temporada y con una situación deportiva crítica. Los de Lanau visitan este sábado al Real Valladolid Baloncesto antes del parón y del regreso al Palacio de los Deportes dos semanas después para recibir al líder, el Covirán Granada.