Pep Cargol: "Entiendo que mi ciclo en el Casademont Zaragoza había terminado"

Pep Cargol se despidió este martes del Casademont Zaragoza, en la sala de prensa del pabellón Príncipe Felipe, a través de una emotiva carta llena de agradecimientos "tras un apasionante viaje" en el club, donde ha desarrollado distintas funciones. "Han sido casi 14 años aquí, en los que he intentado aportar mi experiencia, mi talento, mi conocimiento, mis valores, mi implicación máxima y mi compromiso, siempre con humiltad pero también con ambición", subrayó Cargol, quien advirtió que son valores que "siempre" ha tenido presente desde su incorporación a la entidad. El ya exdirector deportivo también hizo hincapié en la importancia "del trabajo en equipo", otro aspecto que siempre ha tratado de inculcar "desde las diferentes responsabilidades que le tocó asumir en el club zaragozano.

"Todo ello –añadió Cargol–, con el objetivo de contribuir al desarrollo del proyecto del Casademont, entendiendo también las características propias del club y de la ciudad de Zaragoza", explicó el catalán, quien recordó que su vinculación con el Casademont "empezó en la temporada 2002-2003", cuando fue "el primer capitán del equipo", y que fue en el conjunto aragonés donde, precisamente, se produjo su retirada como jugador profesional.

"Alberto Angulo apostó por mí para las categorías inferiores, y Willy Villar para ser entrenador ayudante del primer equipo. A los dos les estoy muy agradecido por la confianza, por ese primer empujón", señaló Cargol durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Allí estuvo respaldado por el gerente del club aragonés, Javier Gastón; por el entrenador del primer equipo, Jaume Ponsarnau, y sus asistentes (Aleix Durán y Nacho Juan); y también por el delegado de la primera plantilla, Luis Giménez.

"Siempre me he sentido parte de este equipo capitaneado por Reynaldo (Benito) y su consejo de administración, que, junto con los dos directores generales con los que he trabajado, hemos buscado soluciones a todos los problemas que nos han ido surgiendo durante todos estos años, siempre pensando cómo conseguir que el club creciera", destacó el exdirector deportivo, quien siempre se aplicó al máximo en cada una de sus funciones "con imaginación, con esfuerzo y con muchísimo trabajo".

"También, muchas gracias a todos mis compañeros de oficina, desde el primero hasta el último. El trabajo de director deportivo consiste en crear equipos, grupos de trabajo, todos diversos y muy especializados, y a todos les estoy muy agradecido por su manera de trabajar durante todos estos años", explicó Cargol, quien también se acordó "de todos los entrenadores" con los que había trabajado "codo con codo" durante su etapa en el club.

"Mi carrera profesional continuará. Pondré mi conocimiento, experiencia y trabajo al servicio de próximos retos con la misma ilusión y compromiso de siempre", anunció el exdirector deportivo, quien dijo sentirse "muy orgulloso" de haber contribuido a ayudar "a dar el salto al baloncesto profesional a los componentes de la 'Generación Z'", lo que aportó "personalidad propia" al equipo aragonés, "y un juego identificable, alegre y dinámico".

Igualmente, Cargol afirmó que todos los fichajes que ha acometido para el Casademont Zaragoza "han ayudado a competir, a crecer y a estabilizar el club por encima de momentos y resultados". Sin embargo, es consciente de la incertidumbre que rodea al baloncesto de élite: "Entiendo que hay ciclos. Y entiendo que mi ciclo en el Casademont ha terminado"