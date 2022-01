Cantero: "Ahora no podemos relajarnos"

Carlos Cantero compareció ayer ante los medios, en la previa del partido de mañana (12.15/Aragón TV) contra el Clarinos Tenerife. El técnico rojillo advirtió del riesgo que conlleva la relajación tras los halagos recibidos y pidió un esfuerzo antes de la ventana de febrero. "El partido pasa por la intensidad y la agresividad en defensa. Nos puede dar bastantes cosas si no les damos confianza a las jugadoras con puntos", señaló Cantero, que, aunque ve a su equipo en buen momento, no quiere relajaciones.

"El equipo físicamente está bien, cansado, pero luego viene un parón y es el momento de gastar todas las energías. Vamos a salir a por la victoria, sabemos que podemos conseguirla pero no es un partido fácil porque prácticamente es un equipo nuevo, con los errores y ventajas de serlo. Iremos con seriedad y con la confianza que tenemos pero dirigida a competir el partido y no a relajarnos", advirtió sobre el colista de la Liga Femenina Endesa.

"Es cierto que se les han ido las jugadoras importantes pero vienen otras de un peso importante, ya no solo Gorecki sino Plecance, que es una poste de calidad, de las mejores de la WNBA. Es un equipo que tiene que conjuntarse, que plantean muchas cosas que no todas le salen bien porque no llevan mucho tiempo entrenando. Serán un equipo peligroso cuando les empiecen funcionar", añadió Cantero, recordando que la mayor parte de los partidos que han perdido han sido "contra equipos de abajo".

"Tenerife es un equipo con mucho presupuesto y al final los equipos caros acaban funcionando porque al final son jugadoras muy buenas. A poco que vayan entrenando, jugando, compitiendo, conociendo la Liga, acabarán sacando partidos y saldrá de esas posiciones", valoró Cantero, comparando el choque de mañana con el jugado ante Estudiantes.

"Iban 1-6 y de repente es equipo de Copa y, cuando recupere el partido aplazado, igual nos pasan. Es un año que no está claro el descenso y quienes llevan 4-5 victorias y necesitan ganar como el comer", completó el técnico madrileño, antes de resaltar la importancia de jugar en casa.

"Lo tenemos claro y es un dato que el equipo está informado: en casa debemos dar la cara de igual forma, da igual que juguemos contra el primero con el último como ahora, se llame Tenerife o Salamanca pero el equipo tiene que dar la cara. Luego saldrá bien o mal pero el equipo tiene que dar la cara", finalizó Cantero en la sala de prensa del Príncipe Felipe.