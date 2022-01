Ponsarnau: "El partido contra el Madrid siempre es una oportunidad para crecer"

¿Oportunidad o amenaza? Jaume Ponsarnau lo tiene claro: el partido contra el Real Madrid (domingo, 17.00) solo puede ser contemplado como la opción “dar un paso al frente” y “olvidar el calamitoso partido Málaga”. Los 10 días sin competir han valido para analizar errores y recuperar efectivos. Deon Thompson y Santi Yusta ya se entrenan con el grupo tras superar la covid; Waczynski y San Miguel también evolucionan favorablemente de sus molestias físicas; y la falta de ritmo es un mal menor que en las últimas semanas afecta a todos los clubes ACB.

Así, para competir la victoria en el Wizink Center, todo pasa por “entender un partido a 40 minutos”, algo que, en opinión de Ponsarnau, el Casademont Zaragoza solo ha sabido hacer esta temporada en los encuentros en los que ha llevado iniciativa. “El Madrid, por momentos, te aplasta. Por eso nuestro reto es mantenernos en el encuentro; sabiendo que ellos van a meter canastones porque son muy buenos”, ha valorado el técnico catalán en la previa del encuentro, recordando que otra de las virtudes del equipo de Pablo Laso está en saber “sacar del campo” a su rival.

“Tendremos que jugar duro, siendo fuertes mentalmente para encontrar nuestro momento. También es importante que nos comuniquemos para estar juntos”, ha añadido Ponsarnau, que considera que en partido de ida ante los merengues, en el Príncipe Felipe, los suyos fueron capaces de hacer muchas cosas bien “durante 30 minutos” pero terminaron cediendo por culpa de 10 minutos finales “espantosos”.

Ponsarnau también se ha referido a la baja de Rudy Fernández, asegurando que el Real Madrid sentirá mucho menos esta ausencia que el Casademont Zaragoza la baja de Stan Okoye, o las limitaciones físicas de Adam Waczynski, Rodrigo San Miguel, Deon Thompson o Santi Yusta.

El preparador de Tárrega ha advertido del peligro del juego de profundidad de los merengues, y ha incidido en la necesidad de mover el ataque para evitar que Tavares defienda cómodamente el aro. “Poseen al pívot más determinante a nivel defensivo de Europa. Hay que tratar de sacarlo de ahí para encontrar caminos. La movilidad, la actividad, va a ser fundamental”, ha adelantado un Ponsarnau convencido de que el partido de este domingo puede valer para lavar la imagen ofrecida contra el Unicaja.

“Cada partido es una oportunidad de dar un paso adelante. Y qué mejor oportunidad de dar un paso adelante que jugar un partido contra un equipazo como el Madrid”, ha valorado Ponsarnau, que tiene la sensación de haberse equivocado en varias cosas a lo largo de la temporada, entre ellas en la “falta de empatía” que ha mostrado con los suyos a pesar de los continuos contratiempos sufridos.

“En mi discurso me he preocupado de no poner excusas, de mirar hacia adelante, pero una persona que sabe mucho más de baloncesto que yo me dijo recientemente que es increíble que llevemos seis victorias con todo lo que nos ha pasado. Si alguien que sabe tanto me dice eso, quizá es que yo no he sabido transmitiros a vosotros -por la prensa- la empatía necesaria”, ha completado Ponsarnau, recordando que “ningún equipo en la ACB ha sufrido tantas adversidades”.

Con todo, el entrenador del Casademont ha abogado por continuar por el camino de “no tener excusas para representar a un club ambicioso”, y ha reconocido que la cagada de Málaga fue mucha cagada”.

Por último, Ponsarnau ha señalado que la situación actual es “un coñazo” debido a la covid, pero que “peor ejemplo” que puede dar el mundo del deporte es lamentarse por una circunstancia que afecta a toda la sociedad. “El partido de Murcia no se jugó y probablemente nos hubiese ido bien jugar, pero hay que mirar hacia adelante”, ha finalizado.