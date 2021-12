El Casademont Zaragoza-Bitci Baskonia se jugará finalmente a las 22.00. El duelo esataba programado inicialmente para este martes a las 19.00, pero, debido a un positivo de última hora en la plantilla vitoriana se ha retrasado en dos ocasiones.

La liga ACB informó en primera instancia de que el encuentro se jugaría a las 21.30, pero finalmente el choque ha sido fijado a las 22.00. "Se han sometido a un test PCR de respaldo y, en función del resultado, el duelo comenzaría a las 21.30", anunció la liga, horas antes de comunicar el retraso hasta las 22.00.

"Tras los resultados del test PCR de respaldo efectuado a la plantilla del equipo visitante, el partido Casademont-Baskonia dará comienzo a las 22.00", recoge el Twitter de la Liga Endesa. Posteriormente, el propio club vasco ha confirmado el positivo de su entrenador, Neven Spahija.

"Una vez conocido el caso, toda la plantilla se ha sometido en primer lugar a una prueba de antígenos y seguidamente a un test PCR de respaldo en el que todos los miembros, incluido el técnico, han resultado negativos", han comunicado.

"Spahija no dirigirá al equipo en el partido frente a Casademont Zaragoza por precaución a la espera de nuevas pruebas médicas y continuará en permanente contacto y supervisión de los servicios médicos baskonistas. El partido de esta noche lo dirigirá David Gil", han agregado.

Rearmado anímicamente, el Casademont cierra este martes el año 2021 frente al Baskonia, en el pabellón Príncipe Felipe. Un epílogo exigente, de muy mal pronóstico, ante un sólido aspirante a las posiciones de ‘play off’ que, además, se presenta a la cita en clara línea ascendente. En la Liga Endesa, de hecho, los vascos han ganado cinco de sus últimos seis encuentros, tras haber superado en Vitoria al Unicaja (92-89), al Andorra (83-77), y al Bilbao Basket (101-86), y haberse impuesto también en sus desplazamientos a Barcelona (78-91) y Sevilla (83-87).

Ponsarnau no podrá alinear a Stan Okoye, lesionado de larga duración, ni tampoco a Rodrigo San Miguel, quien se perderá duelo por unos problemas físicos. Su ausencia será suplida por el canterano Javi García, quien ha jugado los dos últimos partidos en el Levitec Huesca, en la Liga LEB Oro, en calidad de cedido. Por su parte, el Baskonia comparece con las bajas de Alec Peters y Arturs Kurucs. El ala-pívot todavía no ha participado en ningún partido oficial, debido a una lesión en el menisco de la rodilla derecha que sufrió durante la pretemporada. Su vuelta está prevista para los primeros días de enero. El base no jugará en Zaragoza por una afección ocular.