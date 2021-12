Marc Gasol, satisfecho en su regreso: "El cuerpo ha aguantado bien" 

Marc Gasol, que este viernes regresó al baloncesto español tres trece temporadas en la NBA y debutó con el Girona Basket de la LEB Oro, se mostró "muy contento" con su actuación porque a pesar de que al principio se notó "un poco oxidado" tras varios meses sin jugar, el cuerpo "aguantó bien" y le permitió convertirse en el mejor jugador del partido frente al Levitec Huesca (89-47).

"Al principio me sentí un poco oxidado después de un tiempo sin competir y los nervios, pero la ilusión estaba ahí y he ido de menos a más, todo se ha asentado un poco más, el cuerpo se ha sentido más cómodo y ha sido más fácil. El cuerpo ha aguantado bien y cuando he querido subir un poco el ritmo también ha aguantado bien y todo ha evolucionado de forma favorable", resumió el pívot catalán en rueda de prensa.

El doble campeón del mundo y ganador de un anillo de la NBA se mostró "muy contento" con el partido, con la victoria que rompe una mala racha del equipo y por el gran ambiente que se logró formar en el pabellón de Fontajau en su regreso, ya que más de cuatro mil personas animaron a un conjunto que acumulaba siete derrotas consecutivas. "Ver el pabellón así produce una sensación muy especial" confesó.

"Todo el equipo ha defendido bien todo y el rato y con este ambiente es un lujazo, la verdad", continuó el pequeño de los hermanos Gasol, que se siente más cómodo jugando que en su labor como presidente del club gerundense: "Mejor en la pista porque puedes influir directamente en las cosas que pasan", aseguró.

También reconoció que sintió mariposas en su regreso a la cancha. "Las buscaba porque llega un momento en que no sabes si volverás a tener esas mariposas y cuando las notas sientes mucho cosquilleo y se agradece tenerlas y las valoras muchísimo, porque sabes que esto no dura para siempre".

Gasol, presidente y ahora también jugador del Girona, reapareció en Fontajau, tras jugar en la misma ciudad con el Akasvayu entre 2006 y 2008, siendo el máximo anotador (19) y el máximo reboteador (16) del duelo, ante la mirada de 4.000 hinchas. El pívot, de 36 años, salió de titular y jugó un papel determinante para poner fin a la pésima dinámica del Girona, de siete derrotas seguidas.