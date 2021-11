Vega Gimeno: “La principal virtud del Casademont Zaragoza es la unión”

¿Qué le atrajo del proyecto del Casademont?

En primer lugar, ya conocía a Carlos (Cantero), el entrenador. Tengo mucha confianza con él, nos llevamos muy bien dentro y fuera de la pista, y para mí era un aliciente que fuera el técnico elegido para dirigir al Casademont. Luego, aunque el año pasado no acompañaron los resultados en Zaragoza, considero que el club sí que hizo las cosas bien, y este proyecto siempre me ha ilusionado, siempre me ha llamado la atención. Además, también conocía esta ciudad, y encima tenía amigas que también iban a fichar por el Casademont. Al final se juntaron muchos aspectos que hicieron muy atractivo este sitio para mí.

El pasado curso, precisamente con Carlos Cantero en el banquillo, usted completó una de las mejores temporadas de su carrera, que ya es decir.

Es verdad que tuvimos muy buena sintonía desde el primer día. Él y yo nos conocemos desde mi etapa en el Rivas, hace más de una década, así que mi adaptación el pasado año en Lugo también fue muy fácil. Cuando Carlos se incorporó a Zaragoza, sabía que iba a continuar con esa buena dinámica, y sin duda fue una de las razones de mi fichaje por el Casademont.

¿Cómo es el técnico?

Transmite muy buen rollo, siempre es muy claro y además es muy buena persona, lo que evidentemente ayuda y facilita mucho el trabajo. Carlos tiene muchísimas virtudes.

Ha conformado un bloque muy competitivo.

No solo eso. Los equipos de Carlos juegan un gran baloncesto. El balón se mueve, se busca siempre la ventaja, se hacen buenas lecturas; sus equipos siempre saben jugar bien. Luego ganarás o perderás, pero su propuesta está clara, y con ese buen baloncesto normalmente se ganan más partidos.

Y la afición está respondiendo...

Lo notamos muchísimo. Somos un equipo de mucho carácter, con jugadoras que se han involucrado al máximo desde el primer día, y eso la afición lo agradece. Y#creo que están con nosotras no solo por el juego, ni tampoco por las victorias, sino sobre todo por el carácter del equipo, por esa rasmia que tanto se dice aquí, en Zaragoza.

¿Cuáles son las principales virtudes de esta plantilla?

Sin duda, la principal cirtud de este equipo es la unión. Estamos muy unidas, y eso se nota muchísimo a la hora de competir. Tenemos carácter y, además, tenemos jugadoras que leen muy bien el juego. No somos el mejor conjunto físicamente, ni el mejor tirando, ni el mejor defendiendo, pero sí que somos uno de los mejores conjuntos interpretando el juego.

¿Y los aspectos a mejorar?

Un equipo siempre puede crecer en todo, para eso entrenamos. En nuestro caso, considero que deberíamos mejorar el rebote. Aunque no somos de los peores equipos de la Liga en este aspecto, está claro que si lo mejoramos contaríamos con segundas oportunidades que nos podrían dar muchísimas cosas. También podríamos ser más consistentes en el tiro de tres, en lugar de ir por rachas, y también deberíamos evitar las lagunas defensivas que tenemos en determinados momentos.

El Casademont sumó cuatro victorias en los primeros cinco partidos. ¿Esperaba un inicio así?

No, y menos sabiendo lo complicada que es la Liga Femenina. En nuestro caso, además, tuvimos que superar algunos obstáculos durante la pretemporada, ya que algunas nos incorporamos más tarde y otras sufrieron diferentes lesiones. La química del grupo, sin embargo, nos permitió iniciar el curso de forma tan positiva.

Al Gernika se le ganó con un triple suyo sobre la bocina. ¿Cómo recuerda esa acción?

No lo pensé mucho. Carlos Cantero dibujó en la pizarra la opción de la puerta atrás de Antonia (Delaere) y, si no salía esa jugada, entonces iba yo al mano a mano. Cuando vi que el balón no le llegaba a Antonia, comprendí que me tocaba tirar a mí. Y eso hice. Afortunadamente, la bola entró y nos llevamos la victoria, que era lo realmente importante.

Usted es la jugadora que más valora de la plantilla, la que más rebotes captura, la que más asistencias reparte, y también la segunda máxima anotadora. ¿Se considera la líder del equipo?

Ni mucho menos. Al final, eso solamente son números. Nos fijamos siempre mucho en las estadísticas, que son importantes porque te dan un guion de los que está pasando; sin embargo, muchas veces no refleja el trabajo que realiza Bettencourt en defensa, o la intensidad con la que siempre se emplea Lara González, por oner dos ejemplos. Hay jugadoras cuya labor no sale reflejada en las estadísticas, lo que resulta injusto porque ellas también contribuyen decisivamente a las victorias.

El Casademont se alinea en la séptima posición de la tabla, a falta de seis jornadas para el término de la primera vuelta ¿Es posible participar en la la Copa?

Claro que sí. No quiero adelantarme demasiado, porque estas cosas luego se gafan, pero es verdad que estamos ahí, con opciones de conseguirlo. Si ganamos el domingo, daremos un paso muy firme hacia la Copa. Es un partido muy importante, aunque contamos con la ventaja de jugarlo en el pabellón Príncipe Felipe, donde estamos muy fuertes, donde no hemos perdido ningún partido, donde nos sentimos muy respaldadas por nuestras afición.

Los dos próximos partidos, ante el Baxi Ferrol y el Ensino, parecen propicios para sumar.

Sabiendo que no hay rivales fáciles, también somos conscientes de que tenemos una oportunidad muy buena para sacar adelante esos dos encuentros. Trataremos de aprovecharla.

¿Hay cantera en Aragón?

Sin duda. En la sección femenina, el club lleva poco trabajando con la cantera, pero lo hace de forma sobresaliente, con un plan perfectamente definido. En las categorías inferiores hay niñas de muchísima calidad, con un gran talento, que con el tiempo irán incorporándose al primer equipo.