Ponsarnau: "El partido contra Obradoiro llega en un momento importante"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jaume Ponsarnau, ha señalado que el partido de este sábado contra el Monbus Obradoiro en Santiago de Compostela llega "en un momento importante".

"Todas la victorias suman lo mismo y las derrotas restan lo mismo pero hay partido en momentos importantes y éste lo es. Ir a las ventanas con victoria sería muy bueno contra un rival que puede ser directo y además por la entidad de ganar en una pista tan difícil. La ambición es máxima y la atención y la concentración también porque el partido nos va exigir mucho", ha resaltado en rueda de prensa.

Del Obradoiro ha destacado que es un equipo "con muy buena táctica, muy trabajado y con jugadores con continuidad en la Liga", algo que "se nota".

"Tiene una buena generación de bloqueo y continuación y una buena definición en la pintura con sus '5' pero también con más jugadores. Es un conjunto muy físico y con tamaño, lo que obliga a moverlos para encontrar agujeros en su defensa", ha analizado.

Igualmente ha valorado que también es importante "el juego de los pequeños", que se suelen aprovechar de la atención que hay que prestar a los grandes y que para eso tendrán que encontrar una defensa que les dé "equilibrio" y permita "dificultar el juego de la pintura" pero que, a la vez, impida que sus exteriores entren en racha porque en caso contrario considera que es "difícil de defender".

El preparador catalán cree que el encuentro ante el equipo santiagués es "una prueba de fuego" porque es un rival que pone "trampas tácticas" que desencajan al rival y que, por ello, deben "estar sólidos y tener respuestas siempre a partir del colectivo".

Además ha apuntado que la pista del Obradoiro es "muy mental" y que exige "llevar bien todos los momentos que aparecen en el partido".

El entrenador del conjunto 'rojillo' ha reconocido que la eliminación de la Liga Europa fue "un toque fuerte, una decepción grande y una frustración" porque lo habían hecho mal en la competición continental pero que todos quieren ya "pasar página".

A pesar del fiasco de la eliminación europea Ponsarnau se ha mostrado optimista sobre el futuro del equipo: "una de las cosas que más me reconfortan del equipo es que aunque tenemos dificultades para aprender poseemos buena mentalidad de trabajar para aprender y eso creo que nos llevará a hacer una buena temporada".

De la misma forma ha valorado la solidez que ha ganado el Casademont Zaragoza en los últimos partidos.

"No éramos solidos ni consistentes y ahora lo somos. No jugamos todo lo bien que queremos, no defendemos todo lo bien que queremos ni atacamos todo lo bien que queremos pero estamos enganchados a los partidos y llegamos al último minuto con opciones de ganar, algo que antes no era así", ha resaltado.