El Casademont Zaragoza negocia la salida de Jamel McLean

Jamel McLean podría abandonar el Casademont Zaragoza en las próximas horas. Los agentes del jugador ya trabajan en la rescisión de su contrato, que contempla hasta el próximo mes de junio, al mismo tiempo que le buscan un nuevo destino lejos de la Liga Endesa. El pívot, de 33 años, es consciente de que su protagonismo en el equipo zaragozanos se verá reducido drásticamente, una vez se recupere de su lesión, tras el reciente fichaje de Deon Thompson. La salida del estadounidense liberaría una plaza de jugador extracomunitario, lo que facilitaría la incorporación del nuevo refuerzo que persigue la entidad desde hace semanas. En este sentido, el Casademont trata de robustecer la plantilla con la contratación de base que, además de dirigir, también se distinga por su facilidad anotadora y su amenaza desde el perímetro.

McLean se incorporó a la entidad zaragozana el pasado verano, procedente del MHP Riesen Ludwigsburg, pero no ha ofrecido el rendimiento esperado ni en la Liga Endesa no en la FIBA Europe Cup, al margen de no haber podido actuar en los últimos cinco encuentros por un esguince de tobillo.

El americano se lesionó el pasado 20 de octubre en Israel, en la pista del Hapoel Gilboa Galil, durante el partido correspondiente a la segunda jornada de la competición continental. Tras someterse a las pertinentes pruebas médicas, le fue detectado un esguince en el tobillo izquierdo, con lesión de grado III en el ligamento peroneo astragalino anterior, lo que conllevaba entre cuatro y seis semanas de baja.

De esta forma, el club aragonés maniobró con rapidez y optó por suplir su ausencia con la contratación de Deon Thompson, quien firmó con los zaragozanos hasta el término de la presente campaña. El pívot, de 33 años y 2,04 metros de estatura, con experiencia en la Liga Endesa, había quedado libre tras haber sido eliminado días antes con los Leones de Ponce, en la Liga de Puerto Rico, en la primera ronda de los ‘play off’.

Jamel McLean venía aportando 5,5 puntos y 3 rebotes por partido en el torneo continental, y 9 tantos y 6 capturas por choque en el campeonato doméstico. El jugador llegó en verano al Casademont procedente del MHP Riesen Ludwigsburg, donde había firmado unos guarismos de 11,4 puntos, 5,5 rebotes, 1,3 asistencias y 14,1 de valoración por encuentro.

Por su parte, Thompson ya ha participado en dos encuentros con los zaragozanos: se estrenó en la derrota frente al Avtodor Saratov ruso (86-92), en la FIBA Europe Cup, con un papel residual –permaneció tres minutos en la pista–; y, posteriormente, contribuyó al triunfo del Casademont ante el Real Betis (82-72), en la Liga Endesa, con unos registros de 7 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia en 26 minutos de juego.