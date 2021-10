El Levitec Huesca La Magia vuelve a morir en la orilla

El Levitec Huesca La Magia sufrió ante el Real Valladolid su cuarta derrota de la temporada en otras tantas jornadas (82-89). Como le viene sucediendo a los oscenses, a pesar de verse por debajo en el marcador durante el partido, llegaron al tramo final con opciones gracias a su coraje y al acierto individual de varios de sus hombres, Van Oostrum, Rowan y Casanova especialmente. Sin embargo, no pudieron rematar la faena.

De nuevo sin Alonso, al que se espera para la semana que viene, y Bakumanya y Etxeguren, y con Andrejevic aún en periodo de aclimatación, Sergio Lamúa contó con el refuerzo de Pablo Ferreiro, base firmado el sábado para un mes que la temporada pasada militó en el Oviedo. Debutó ya en el primer cuarto, pero solo jugó cinco minutos.

Hubo altibajos y no se empezó bien, algo habitual. Al descanso se llegó con un 40-49 tras una canasta de un ex, Wintering y después de haber perdido de quince puntos. La diferencia con los pucelanos, que en sus filas cuentan con el sobrino de la leyenda de la NBA Scottie Pippen, se volvió a ver en el tercer cuarto (57-72), pero ya en el último el Levitec consiguió el 75-76 y tuvo incluso la opción de empatar. Después, las opciones tomadas por los jugadores, en las que primaron las individualidades, no fueron las mejores.

Ficha técnica

Levitec Huesca: Van Oostrum (15), Urdiain (3), Omoerah (9), Lafuente (9) y Andrejevic, -cinco inicial-, Rowan (21), Ferreiro, Casanova (21), J. Fernández (4) y A. Fernández.

UEMC Real Valladolid: Wintering (18), Pedersen (12), Geks (9), De La Fuente (16) y Pippen (14), -cinco inicial-, García, Puidet (2), Pantzar (8), Raffington (4) y Kuiper (6).

Parciales: 17-26, 23-23, 19-23 y 23-17

Árbitros: Cañigueral, Ríos y Areste. Eliminaron por cinco faltas al visitante Pippen.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de liga de la LEB Oro disputado en el Palacio de los Deportes de Huesca.