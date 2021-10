Carlos Alocén remonta al Real Madrid

El Real Madrid se apuntó una importante y costosa victoria ante el Fenerbahce por 70-69, gracias a Fabien Causeur y a la providencia porque el último tiro de los turcos no entró.

El partido se le escurría a los blancos de las manos hasta que apareció en la cancha Carlos Alocén, jugador clave en la remontada. El base zaragozano rescató a su equipo en los momentos más delicados y los sostuvo en el partido en el último cuarto. Más allá de los número, Alocén destacó en su defensa, en su toma de decisiones de alcance colectivo y en su apoyo ofensivo. Una gran actuación en el marco de la Euroliga. “No hemos jugado nuestro mejor partido pero ha sido bueno al final. Me quedo con lo juntos que hemos estado todo el equipo. Estos partidos son los que cuentan de verdad. La gente ha estado en todo momento con nosotros. Son partidos que también hay que sacarlos. Ha sido muy duro”, señaló Alocén.

“Hay que estar ahí. En los tres primeros cuartos el juego no ha sido fluido pero les hemos aguantado y en el último hemos estado más unidos. Respecto a mí, he intentado llevar al equipo con intensidad y con garra. Estoy contento con el papel que he tenido y con ayudar al equipo a lograr la victoria. He intentado entrar al máximo y ha salido bien. Estoy deseando jugar todos los partidos sea el tiempo que sea. Soy joven y eso es oro. Intento aprender todos los días y aprovechar la oportunidad”; indició.

Los dos minutos iniciales del choque fueron un compendio de fallos en ataque por parte de los dos equipos, con el beneplácito de las defensas que se afanaban en poner más trabas a que los aros fuesen traspasados por el balón.

De hecho las defensas se impusieron claramente a los ataques en ambos equipos y el 10-15 con el que finalizó el primer cuarto lo corrobora.

Adam Hanga se hizo cargo de la defensa de Nando de Colo, mientas que el Fenerbahce de Sasa Djordjevic se afanaba en cortar el juego madridista de raíz sobredefendiendo a Thomas Heurtel.

Si a esto le añadimos la falta de tino del Real Madrid en los lanzamientos, la ausencia de Walter Tavares debido a su inminente paternidad y un desconocido, por inoperante Guerschon Yabusele, tenemos la clave de los bajos guarismos anotadores.

En el segundo cuarto se liberó un tanto la anotación pero una defensa en zona del equipo turco, que tornaba a individual al cuarto o quinto pase le complicó la existencia a los jugadores de Pablo Laso, que no encontraron el ritmo adecuado ni la conexión al aro.

La segunda personal de Vincent Poirier en el minuto 9, que le mandó al banquillo hasta los últimos segundos del segundo acto, y la buena actuación de Achile Polonara, fuern claves en las ventajas del Fenerbahce, que incluso superaron los diez puntos, 25-36 (Min.17.40).

El Madrid, pese a todo, siguió luchando y Fabien Causeur se convirtió en el sustituto de Sergio Llull (lesionado en el hombro) y se marcó una mandarina en el último suspiro para recortar diferencias y marchar al vestuario con un 35-41 más asumible y menos doloroso.

Desasistido de puntos fiables y continuos por la falta de puntería, el Madrid se fue desesperando poco a poco. Las múltiples manos en defensa de los turcos tampoco ayudaron nada.

Con Jan Vesely y De Colo comenzando a llevar el peso de su equipo, con un buen Pierria Henry a los mandos, el Fenerbahce se sintió cómodo en esta dinámica de partido con defensas fuertes, ataques un tanto alocados y delabazados y, sobre todo, con sus ventajas en el marcador.

El Madrid hizo el chicle en el marcador y tan pronto se volvía a los casi diez puntos de ventaja, 37-46 (min.22,30) como se estrechaba el marcador, 45-48 (m. 25).

Los continuos fallos en los lanzamientos, impidieron que el equipo español se sintiera a gusto en la pista y solo la defensa y el rebote le permitieron seguir con opciones. Y Causeur, que volvió a anotar un triple casi al límite del tiempo para poner un 50-52, al final del tercer cuarto.

En los minutos de la verdad, el Madrid se fue adaptando a la situación de partido, a no poder correr, a los ataques largos y complicados y a la baja efectividad, mientras que el Fenerbahce aguantó el tirón madridista.

Carlos Alocén con un triple desde la esquina empató la contienda a 58 (m.34), abriendo un nuevo partido por delante.

Con Vesely con 4 faltas, Djordjevic tiró de la segunda unidad para meter músculo y nervio a un equipo al mando de De Colo. Otro triple de Rudy le permitió al Madrid volver a dominar el marcador, 61-60 (m.35), algo que no conseguía desde los primeros minutos del choque.

Con el marcador colapsado por las defensas, los fallos y la presión, cada balón pasó a valer su peso en oro, 62-62 (m.37) y una técnica a Djordjevic, por protestar como en sus mejores tiempos de jugador, ayudó a poner más pimienta, 64-64 (m.37.40).

Un triple de Henry (64-67) dio paso a los tiros libres de Heurtel (66-67), a los De Colo (66-69), aun bandejón de Causeur y a dos libres de Poirier que dejaron el marcador en 70-69 a falta de 10.7 segundos.

El Fenerbahce jugó sus bazas y el triple final de Marial Shayok no entró, con lo que la victoria se quedó en casa gracias a la providencia.

Ficha técnica:

Real Madrid (10+25+15+20): Heurtel (10), Abalde (7), Hanga (6), Poirier (5) y Yabusele (2) -equipo inicial-, Williams-Goss (5), Causeur (16), Rudy (6), Vukcevic, Alocén (8), Ndiaye (2) y Taylor (3).

Fenerbahce (15+26+11+17): De Colo (11), Henry (9), Vesely (10), Pierre (3) y Booker (6) -equipo inicial-, Hazer (4), Shayok (5), Mahmutoglu (7), Guduric, Polonara (9) y Duverioglu (5).

Árbitros: Damir Javor (SLO), Anne Panther (ALE) y Milan Nedovic (SLO). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 6.595 espectadores. EFE.