Ponsarnau: “Nuestro error más grave ha sido bajar los brazos por frustración”

Segunda jornada de la FIBA Europe Cup. El Casademont Zaragoza viaja este martes a terreno israelita para medirse mañana (18.00) contra el Hapoel Gilboa. Antes, este lunes, a modo de previa, Jaume Ponsarnau ha comparecido ante los medios para analizar la situación del equipo, la crisis de juego que le ha llevado a perder sus últimos cinco compromisos.

En opinión del entrenador catalán, el error más grave de sus jugadores en esas derrotas fue “bajar los brazos" a causa de la frustración, algo que “no puede ocurrir” y en lo que ha incidido a lo largo de la semana para que no se vuelva a repetir.

“Nuestra obligación como equipo es estar preparados para tener una respuesta más madura de la que hemos tenido hasta ahora. Ganar o perder depende de muchas cosas, pero irnos de un partido no puede suceder. Ese ha sido uno de los puntos que hemos tenido que interpretar”, ha subrayado Ponsarnau, recordando que para superar ese problema de “frustración” hace falta que sus jugadores se permitan fallar en algunos aspectos del juego.

“Es normal que como equipo todavía no tengamos capacidad de dar respuesta a capacidades de rivales como el Tenerife porque no tenemos automatismos consolidados. También podemos permitirnos que un día los tiros no entren. Lo que no podemos permitirnos es mirar al suelo”, ha enfatizado el técnico del Casademont, matizando que ese error es “fruto de las ganas de querer hacerlo bien” que tienen sus hombres.

“Los jugadores creen que el trabajo que están haciendo merece una recompensa pero jugamos contra 12 jugadores y unos entrenadores que van a hacer todo lo posible para que no ganemos. Se trata de encontrar nuestras virtudes y prepararlas. Ahora tenemos necesidad de verdad y estoy intentando hacer jugar bien al equipo”, ha añadido Ponsarnau, antes de admitir que ha tenido que modificar sus planteamientos.

“Hay cosas que requerían un cambio. La competición nos había pillado y hemos hecho pequeños cambios porque las cosas que hicimos bien en los primeros partidos no nos las dejaron hacer después”, ha reconocido el preparador del Casademont, incidiendo en las variantes que serán necesarias para mejorar el juego de ‘pick and roll’.

“Los jugadores también dudan porque yo, como entrenador, no he acertado en determinadas cosas. Tengo la obligación de proponer otras cosas. Hay una realidad a la que nos tenemos que adaptar. Ahora mismo, nuestro juego de ‘pick and roll’ no puede ser convencional porque no tenemos la capacidad para jugar contra las defensas que nos vamos encontrado. Tenemos que hacer propuestas diferentes, más dinámicas, en las que nuestros jugadores mejoren”, ha indicado, para terminar refiriéndose a la entidad del rival del miércoles, un Hapoel Gilboa que viene de ganarle al Maccabi en liga.

“Nos tenemos que preparar para enfrentarnos a ese equipo que vimos el domingo. Con el calor de su público, con jugadores acertados en el uno contra uno y en el triple, son muy difíciles de ganar”, ha completado Ponsarnau.