Ponsarnau: "No vamos a despreciar el partido contra el Barça"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jaume Ponsarnau, ha señalado que no van a despreciar el partido de este martes contra el F.C. Barcelona en terreno catalán, dándolo por perdido sin jugarlo, porque si lo hacen perderían la oportunidad de ganar y de crecer como equipo.

"Somos un equipo muy nuevo. Hace dos semanas que estamos juntos y tenemos que aprovechar todas las oportunidades para crecer", ha añadido el técnico del conjunto aragonés en rueda de prensa.

A este respecto ha apostillado que espera que este martes, en partido adelantado de la sexta jornada, se vea un equipo, independientemente del resultado y del acierto, "que ha mejorado y crecido".

Igualmente ha indicado que deben aprovechar cada día para ser mejores y que, de momento, lo están siendo.

El preparador del conjunto 'rojillo' opina que el Barça es un equipo que cada día ha buscado "un filón que explotar" y que "lo ha conseguido".

Ha advertido de que el conjunto catalán tiene "muchos recursos, mucha táctica y muchos jugadores que pueden ser importantes" y que, por ello, no se pueden preparar para todo.

Por ello, dice haber preferido centrarse en buscar "cosas generales" y en prepararse "para intentar dar respuestas" durante el partido.

"Tenemos que responder bien y si ellos nos plantean cosas que no hemos preparado tenemos que ser hábiles y tener buena mentalidad para saber dar respuestas individuales y colectivas. El resto para por intentar encontrar inspiración y acierto. La forma más fácil de encontrar eso es desde el ritmo, que es desde donde nos hemos sentido más cómodos. Si tenemos la oportunidad de correr tenemos que correr aunque sea el Barcelona", ha analizado.

El técnico catalán ha valorado que en el encuentro de la anterior jornada contra el Valencia, a pesar de la derrota, su equipo jugó su mejor partido "en calidad de cosas y en conceptos" y en aspectos como el rebote o ritmo ofensivo y en mover el balón pero que les faltó la inspiración en los lanzamientos de los dos primeros partidos.

"Hemos querido positivar al equipo porque hemos dado un paso adelante y sobre este paso queremos crecer. A ver si vamos sumando jugadores que encuentren su juego, su forma física y su confianza", ha deseado.

También ha desvelado que el Casademont Zaragoza cuenta con jugadores que en acierto no van a ser sólidos porque han sido así durante su carrera.

"Los días que no tengamos acierto espero que tengamos al menos la capacidad de competir como hicimos contra el Valencia y no hicimos el día de Burgos. Si vamos afinando detalles, al final podremos ganar partidos en los que no tengamos acierto. Eso sí, el día que lo tengamos podemos ganar a cualquiera", ha asegurado.EFE

ep/nam