Ponsarnau: "Somos una incógnita porque en una semana nos hemos tenido que redescubrir"

La Liga Endesa ya está aquí. El Casademont Zaragoza debuta el próximo domingo ante el Manresa y el entrenador, Jaume Ponsarnau, ha comparecido este viernes ante los medios en la previa de un duelo que califica de “incógnita”, dado que el equipo se ha tenido que “adaptar a marchas forzadas” a los contratiempos sufridos en forma de lesión durante la pretemporada.

“Somos una incógnita. Teníamos ganas de empezar bien la competición en casa, pero tengo que hablar de incógnitas. En una semana nos hemos tenido que redescubrir, analizando quiénes somos y cómo vamos, pero estoy muy satisfecho por la actitud del grupo. Los que ya estaban han dado un paso adelante”, se ha arrancado un Ponsarnau que, para más inri, tiene la duda de si podrá contar el domingo con Rodrigo San Miguel y Stan Okoye.

“Tenemos a Rodri con molestias, no ha podido hacer los entrenamientos completos. Y Okoye tampoco. Quedan dos días y veremos si los podemos meter en el partido. Tenemos confianza en que sea así”, ha adelantado el preparador catalán, “contento” al ver que el resto de jugadores “ha crecido” durante la semana.

“Hemos afinado cosas… Somos un grupo nuevo, esa es la realidad. La integración de Adam -por Waczynski- a nivel táctico está siendo buena, no le está costando porque es un jugador con experiencia en la ACB. Kenan Sipahi también es un chico inteligente y nos va muy bien que haya vivido experiencia en España; se adaptará pronto pero le falta ritmo competitivo”, ha valorado sobre los últimos en llegar para sustituir a Santi Yusta y Omar Cook, respectivamente.

“Querer venir aquí a pesar de las propuestas que tenía en Turquía demuestra la ambición de Kenan. Tiene ganas de hacerlo bien y demostrar que es un jugador para la ACB. Se nota en su juego, tanto de ataque como de defensa”, ha enfatizado sobre el jugador de nacionalidad turca, antes de pasar a analizar la estatura del equipo.

Ponsarnau ha señalado que no cree que el Casademont sea un grupo “bajo”, aunque es cierto que el ‘3’ titular, Okoye, sí lo es. “Hemos detectado que los problemas del rebote venían a por concepto defensivo, porque no veíamos las cosas que pasaban antes. Por no tener claro cómo hacerlo, nos hemos descuidado un poco, pero estamos trabajando para mejorar”, ha completado.

Y sobre el Manresa, el técnico del Casademont ha dicho que es un equipo que basa su capacidad competitiva en “hacer todos los detalles muy bien”, dando importancia a la “táctica individual y colectiva”. “Tienen un gran entrenador y el basket que quieren hacer es de alto nivel. Además, sorprendentemente, han encontrado pronto un nivel competitivo”, ha valorado, recordando que ganaron la liga catalana imponiéndose al Andorra y al Barça.

“Han sumado talento. Han fichado jugadores con talento, que les van a dar un plus. Ahí está el reto: nosotros también tenemos que ser un equipo que juegue bien y le dé importancia a los detalles”, ha añadido Ponsarnau, destacando que la clave hacia la victoria estará en el juego de bases y pívots. “Si ellos encuentran esta comunicación, serán muy difíciles de defender. Otro aspecto importante es que corren mucho; hay que reducir esas canastas fáciles y luchar por dominar el rebote”, completó Ponsarnau, convencido de que el equipo tendrá que ir ganando “confianza”.

Por último, Ponsarnau ha celebrado el reencuentro con los aficionados en el Príncipe Felipe en partido oficial y les ha pedido “paciencia” hasta que el equipo empiece a “engranar”. “Esto va a funcionar porque el espíritu es bueno. Se trata de darle confianza a los jugadores nuevos en la liga. También a los jóvenes, para que puedan enseñar su baloncesto”, ha finalizado el preparador catalán.