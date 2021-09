Santi Aldama: "Llevaré una cinta de la Virgen del Pilar en el equipaje de los Grizzlies"

Santi Aldama, hijo del mítico jugador del mismo nombre que ganó una Copa del Rey con el CAI Zaragoza y jugó los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, acaba de incorporarse a los Grizzlies de Memphis. Es el jugador más cercano a Aragón en jugar en la NBA.

Una ciudad con tanto baloncesto como Zaragoza, por fin tiene un jugador íntimamente ligado a ella en la mejor liga del mundo.

Zaragoza es la segunda casa de mi padre. Jugó unos años muy bonitos en el CAI Zaragoza, unos años que sigue recordando. Por tanto, al ser la segunda casa de mi padre, también lo es para mí.

¿Qué le cuenta su padre de Zaragoza?

Cuando recuerdas algo, es señal de que fueron unos años buenos. Además, le quedan muchos amigos de ese tiempo, como Zapata, Miguel Hernández, los Angulo, los Arcega… No querría dejarme a Pepito Fernández, al que le tenemos muchísimo cariño, al igual que a su hijo Jaime, que es de mis mejores amigos desde que éramos muy pequeños. He estado en su casa en Zaragoza. También suelo ir a ver a la Virgen cuando voy allí o en los Campeonatos de España que he jugado allí.

Qué bonito lo que está diciendo…

Incluso tengo una cinta e imagen de la Virgen del Pilar en mi habitación. Y también la suelo llevar en mi equipaje.

¿En el equipaje de la España Campeona de Europa sub-18 y en el de la Universidad de Loyola llevaba una cinta de la Virgen?

Claro. La llevo a todos los lados conmigo. También llevaré una cinta de la Virgen del Pilar en el equipaje de los Grizzlies.

Los Grizzlies, el equipo más español de la NBA.

Llevo unas semanas, pero estoy muy bien en Memphis. Aquí hablan muy bien de los Gasol. Pau Gasol me felicitó cuando fiché, y Marc incluso me ayudó para situarme en la ciudad, para que me adaptara mejor. También jugó en los Grizzlies Juan Carlos Navarro y ahora Juancho Hernangómez.

Dicen de usted que es un jugador atípico…

¿Por qué?

Por ejemplo, porque no ha querido formarse en ninguna cantera de la ACB.

La razón es que me encontraba muy bien en el colegio Canterbury de Las Palmas, donde se trabaja bien, haciendo cosas importantes en los Campeonatos de España. Después me marché a la Universidad de Loyola. He estado dos años en Baltimore. Además, he podido estudiar. He cursado Business & Management.

También se subraya su condición de jugador muy alto (2,11 metros) jugando en posiciones exteriores.

Mi crecimiento físico ha sido un tanto tardío. En cadetes, solo medía 1,86 metros. Después, he crecido más de 20 centímetros más. Por tanto, en edad formativa jugaba en posiciones exteriores. Después, con mi crecimiento físico, he podido jugar en posiciones interiores.

O sea, un jugador de 2,11 que bota y sube la pelota… Como Kukoc… ¡Estamos ante un jugador total!

Se ha dado un cúmulo de circunstancias y, afortunadamente, he podido progresar.

Pudiendo jugar de todo, ¿en qué posición se siente más cómodo?

Entre el 3 y el 4.

¿Cuándo vio que este camino podía llegar a buen puerto?

La designación de MVP en el Europeo sub-18 fue muy importante. Luego, la Universidad de Loyola, ahora Memphis… Pero ese Europeo fue importante.

Allí coincidió con Usman Garuba, que también acaba de llegar a la NBA.

Le auguro un gran futuro. Tiene muy buenas condiciones.

¿Y a nuestro Carlos Alocén?

Hizo grandes cosas en Zaragoza, ahora está en el Madrid. Tiene muy buenas aptitudes, un gran manejo del balón.

En una España que debe afrontar un cambio generacional, ¿estamos ante el nuevo líder de España, ante el nuevo Pau Gasol?

Pau Gasol, grandísimo jugador... Ojalá me acerque a él.