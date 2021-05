El Casademont prepara el cierre de un ejercicio deficitario

El Casademont Zaragoza prepara el cierre de un ejercicio complicado y deficitario a nivel económico. El baloncesto es un deporte que no tiene tantos ingresos por televisivos como el fútbol. Vive, fundamentalmente, de los abonos y la venta de entradas. Más todavía, un equipo con una masa social de la envergadura del conjunto zaragozano, uno de los principales afectados por la ausencia de espectadores en las gradas a lo largo de la temporada.

Próximamente, en una fecha por concretar que no irá más allá de finales del mes de junio, la entidad que preside Reynaldo Benito celebrará un consejo de administración en el que se abordarán las cuentas del presente ejercicio; esa caída drástica de los ingresos a consecuencia de haber jugado a puerta cerrada durante casi toda la temporada y las previsiones hacia un futuro de mayor rigidez económica.

A comienzos de año, el Casademont Zaragoza llegó a reclamar que se paralizase la competición si el Consejo Superior de Deportes no apostaba por el regreso paulatino de público a la Liga Endesa, pero esa reivindicación, compartida por el resto de clubes ACB, no surtió efecto y la temporada se terminó jugando sin espectadores en el Príncipe Felipe.

De hecho, los dos únicos partidos en los que hubo presencia de seguidores (apenas 300 socios que adquirieron su localidad por sorteo) fueron a finales de marzo en la segunda fase de la Basketball Champions League, competición que ha contribuido a paliar, en parte, la merma económica de una campaña marcada por la covid-19.

El premio obtenido por el tercer puesto en la competición europea ascendió a 200.000 euros, cantidad alejada del millón que percibe el campeón (en torno al millón) pero que, sumada a lo conseguido en el global de todas las rondas del torneo (otros 200.000, aproximadamente) tiene importancia en el presupuesto de cualquiera de los integrantes de la BCL.

El Casademont ya ajustó el suyo para la presente campaña -hubo una rebaja de 5 millones a 4,2- y hacia la próxima temporada, a falta de que los datos se presenten en el citado consejo de finales de junio y posteriormente sean examinados en una auditoría, lo previsible es que el club tenga que acometer un nuevo reajuste presupuestario.

Hasta un 30% de los ingresos anuales del Casademont Zaragoza proceden de la taquilla y, por la exigencia de jugar a puerta cerrada, el club comandado por Reynaldo Benito ha dejado de percibir cerca de un millón de euros.

Las cuotas de socio

En ese sentido, cabe resaltar que la entidad no contaba con disputar toda la temporada sin público y lanzó su particular campaña de abonados asumiendo que, en caso de que no se pudieran presenciar los partidos en directo, habría que devolver el dinero a los socios. Un compromiso que está por ver cómo se resuelve.

La primera opción sería devolver el importe próximamente, cargando la partida al presente ejercicio. La segunda implicaría un descuento en las cuotas de socios de la próxima temporada, retrasando la cuantía, la merma, al ejercicio 2021-22. Y tampoco se descarta una fórmula mixta.

Esta cuestión será abordada en ése consejo de finales de junio, cita en la que también se plantearán las cuestiones vinculadas al patrocinio. El club agradece la apuesta de todas las marcas que confían en el baloncesto, especialmente la que ejerce el Grupo Costa, que está haciendo un esfuerzo importante para mantenerse como patrocinador principal en un momento tan complicado como el actual.

Los responsables del área económica del Casademont ya han mantenido reuniones para adaptar los contratos y flexibilizar las contraprestaciones y las acciones publicitarias, considerando que va a ser necesario adaptarse al nuevo escenario que surgirá en la etapa pos-pandemia.

Estas claves, así como otras de menor relevancia referidas al calendario de la próxima temporada, también fueron abordadas ayer, en la asablea que la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) celebró de forma telemática.