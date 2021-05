El Levitec Huesca, a ganar al Ourense y a esperar

Anda estos días el Levitec Huesca con la calculadora encendida para hallar las combinaciones que le faciliten la permanencia en la LEB Oro. Un sinfín de posibilidades dejan todo en el aire con una premisa: ganar al Ourense este domingo en el Palacio de los Deportes (12.30, Aragón Deporte y LaLigaSports) es una obligación. Lo que suceda después, ya que los verdiblancos descansarán la última jornada, escapa de su influencia. Otras variables importantes aluden a que el triunfo limitaría el margen de maniobra de los gallegos, que tienen tres partidos menos por la incidencia del covid en su plantilla y solo les separa un triunfo.

De ahí que la diferencia entre ganar o perder sea tan grande. Levitec y Ourense se vuelven a ver las caras cuatro días después de su partido en el Paco Paz. La victoria peñista por 65-91 delimitó una superioridad física y táctica en la segunda parte que desmontó a los gallegos. Puede servir de punto de partida pero jamás invitar a un exceso de confianza. El técnico Óscar Lata ha tratado en este breve lapso de tiempo de “recuperar la frescura” en un final de curso que a la fuerza pasa factura.

Solo vale vencer con el aval de un partido anterior “muy serio” y “con un muy buen acierto de tres porque lo buscamos”. A Lata le dejó algo más preocupado el detalle de ir solo “dos veces al tiro libre fuera de casa” y está convencido de que “en casa lo vamos a conseguir”. El ambiente es óptimo y considera saludable “venirnos un poquito arriba pero no confundirlo con confianza. Estar en una situación optimista que se vea reflejada en la cancha".

Lata no considera en justo valorar el marcador de Orense a partir de las carencias físicas del rival. “Cuando las cosas van en contra es muy difícil mantener la intensidad y salen a flote los problemas. No me gustaría que se quite mérito al triunfo porque se hicieron muchas cosas bien”, ha indicado. Así, la clave puede hallarse en “invertir los 40 minutos a un ritmo alto, ellos son buenos en transición. No es que lleguemos en unas condiciones ideales pero podemos rotar”.

El Levitec estará arropado por 500 espectadores después de que con la nueva normativa emanada del Gobierno de Aragón se amplíe el aforo del Palacio en 200 personas más. Los aficionados pueden adquirir localidades este domingo en la taquilla del Palacio de los Deportes desde las 10.30. “Podemos hacer todas las combinaciones del mundo, lo que condiciona es que algún rival gane fuera. Queda poco más que ganar y confiar en el trabajo que hemos hecho. Lo celebraré como si se tratara de la permanencia, aunque días después me tenga que tragar mis palabras”, ha reflexionado Lata.