baloncesto

Esta es la ‘playlist’ del Casademont Zaragoza y sus rivales en la Final a 8

‘Entre dos tierras’, de Héroes del Silencio, retumba en la salida a pista del Casademont; 'Highway to Hell', de AC/DC, acompaña a San Pablo Burgos; 'Eye of the tiger', la BSO de la película Rocky, es la canción de Hapoel Holon...