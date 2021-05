Kasey Shepherd, el pastor del Nizhny

La fusilería de Zoran Lukic, entrenador del Nizhny Novgorod, suele guardar su mejor y más certera bala en el banquillo: Kasey Shepherd es la afilada amenaza del Casademont Zaragoza este miércoles en su partido inaugural de la Final a 8 de la BCL. Un jugador de rol muy singular: es la indudable estrella del equipo, su mayor fuente de anotación y la viga maestra de su entramado ofensivo… Sin embargo, este papel de relevancia lo despliega, normalmente, como suplente, fuera del quinteto inicial, saltando desde el banquillo cuando el partido comienza a desvelar a sus claves.

Kasey Shepherd es el guía espiritual del equipo ruso, anfitrión de la competición. Un pastor que lidera a un conjunto de juego coral, circulante y explosivo en el perímetro, una región de la cancha en la que el base -o escolta- americano inflama el baloncesto.

Los números de Shepherd en el play off de la BCL. Basketball Champions League

Llega al partido contra el Casademont como uno de los jugadores más en forma de la competición. Su primavera dibuja una ola de estadística expansiva. Fue nombrado MVP de la fase de play off, con actuaciones portentosas, como los 33 puntos con 8 triples de 9 intentos que le endosó al Turk Telekom. O los 26 puntos saliendo desde el banquillo con los que trituró a Strasbourg. Ningún otro jugador del torneo ha anotado tanto desde el rol de suplente. Shepherd ha enchufado 204 puntos partiendo desde el banco, 84 más que el segundo de ese ránking. “Salir desde el banquillo me da la oportunidad de observar lo que hace el otro equipo, cómo defienden a nuestro base en el ‘pick and roll’, si le presionan, si le flotan, si le dejan lanzar...”, explica Shepherd, nacido hace 26 años en Houston (EE.UU), con un buen físico esculpido con 1,89 metros y 81 kilos. “De ese modo, estoy más preparado para atacar y tengo ventaja porque mis defensores están ya un poco cansados cuando entro en la cancha”, añade, en declaraciones difundidas por los canales oficiales de la BCL.

Shepherd firmó en mayo de 2020 por el Nizhny después de un trasiego por el baloncesto del este de Europa. Graduado por la Universidad de Louisiana-Lafayette en 2016, nunca fue drafteado para la NBA, por lo que inició su periplo internacional. En la temporada 2017/18 comenzó su carrera profesional en las filas del BC Ulcinjska Rivijera, equipo de la Prva A Liga de Montenegro, siendo uno de los jugadores más destacados de la competición con unos registros de 24.4 puntos, 7 asistencias y 5.3 rebotes por encuentro. A la temporada siguiente, se marchó a Hungría, al Kaposvári KK, aunque solo disputó cuatro partidos porque fue traspasado al Batumi RSU de Georgia, donde finaliza con medias de 19.4 puntos (cuarto mejor anotador de la competición), 5.8 asistencias (cuarto mejor pasador), 5.7 rebotes y 2.9 recuperaciones (mejor recuperador) por partido. De allí, partió a Ucrania, para jugar en la campaña 2019/2020 en el BC Kiev, con promedios de 13.5 puntos, 3.8 asistencias y 1.5 robos por partido.

Jugador de naturaleza ofensiva, muy dinámico, con vocación a buscar el tiro exterior, especialmente hábil e indetectable en las esquinas del campo, le costó integrarse en la dinámica sinfónica y cartesiana del Nizhny Novgorod. Pero el paso de la temporada y el incremento de la exigencia lo han moldeado como un jugador básico y llega al partido contra el Casademont Zaragoza con la flecha hacia arriba. En los play off, subió su media de puntos de los 15,6 de la temporada regular a los 20,5 y su índice de eficiencia de 12,8 a 22,2. También en la liga rusa, en la VTB Lega, sus números dibujan una línea ascendente durante el curso. En sus últimos 6 partidos, promedia 18,6 puntos.

Casademont, no obstante, conoce bien el tipo de jugador que le señalará este miércoles. En los dos partidos de la fase regular, Shepherd no lució como viene haciéndolo en los últimos meses. En la victoria en el Príncipe Felipe, en noviembre, el conjunto zaragozano le frenó en 13 puntos. En enero, en el también triunfo zaragozano en rusia, el base estadounidense se quedó en 16 puntos. Pistas y detalles pasados de los que tomar nota.