Luis Casimiro: "Entrenar al Casademont Zaragoza es un reto apasionante"

“Es un reto apasionante”, anunció ayer el nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, Luis Casimiro, durante su presentación oficial. “Vengo con muchísima ilusión, muy motivado. Estoy muy agradecido al club, y concretamente a Pep Cargol (el director deportivo de la entidad) por haber pensando en mí”, explicó el veterano técnico, de 60 años, quien contabiliza hasta 694 partidos oficiales en la máxima categoría nacional. Sin embargo, tendrá que trasladar su ideario mientras el equipo compite, porque el calendario no ofrece ni una sola concesión: el miércoles mismo le sobreviene una cita de altura, en la pista del San Pablo Burgos; el sábado se medirá con el Unicaja de Málaga, otro rival instalado en las posiciones de ‘play off’; y la siguiente semana le aguarda otra doble cita en la Liga Endesa, con los exigentes duelos ante el Morabanc Andorra y el Real Madrid.

“No vengo a romper nada, sino a intentar ayudar con mi experiencia”, advirtió Casimiro, quien considera que el equipo “necesita muy pocas cosas para poder mejorar”. En este aspecto, recordó que “la virtud” de la plantilla aragonesa “está sin duda en el talento ofensivo” de sus jugadores, quienes anotan “con mucha facilidad” y juegan “con mucha alegría”, gracias a una propuesta rápida, dinámica y de posesiones cortas. Pero el técnico, al mismo tiempo, recordó que “el baloncesto es equilibrio”: “Tienes que estar el 50% sabiendo que debes atacar, y el otro 50% siendo consciente de que también hay que defender”, indicó el nuevo preparador del Casademont Zaragoza.

“Nuestro objetivo es mejorar en todos los aspectos del juego, aunque posiblemente con un mayor énfasis en el apartado defensivo y en el reboteador”, insistió el entrenador del equipo zaragozano, quien se definió como una persona “de pocas palabras y pocos mensajes, y más hacer”, por lo que abogó por “ponerse a trabajar ya mismo” porque “únicamente resta mes y medio para que finalice la competición”. ¿Cómo inculcar sus ideas en tan breve espacio de tiempo? “Sabemos que la temporada concluye en mes y medio. Por ello, está claro que soy yo quien se tiene que adaptar al equipo, y no al revés. Vengo para sacarle al grupo las mayores virtudes que tiene y para intentar ayudarle en las cosas que pueda mejorar. Lo haré intentando no romperle el ritmo”, señaló Casimiro, quien reiteró que "no hay que cambiar grandes cosas”, sino aplicar mejor “algunos pequeños detalles” para que elevar el rendimiento de la plantilla. “Si mejoramos pequeños matices, el equipo ganará mucho en calidad; y vamos a trabajar al máximo para conseguirlo”, proclamó el técnico, recordando al mismo tiempo que “hay retos muy motivadores por delante”.

En este sentido, el objetivo prioritario atiende a la fase definitiva de la Champions League, una Final a Ocho que se desarrollará del 5 al 9 de mayo en la localidad de Nizhni Novgorod, al oeste de Rusia, donde los zaragozanos se medirán con el anfitrión en la eliminatoria de los cuartos de final. “Es un reto ilusionante, y en sólo cuatro días. Tres partidos para salir campeón. Y conseguir el título está en nuestras manos, siempre y cuando creamos realmente en ello”, anunció Casimiro, quien señaló el camino a seguir: “Jugando cada partido como si fuese el último. Y eso pasa por estar ahora mismo enfocados únicamente en el entrenamientos de esta tarde, y luego en el partido del miércoles ante el Burgos”, avisó el técnico.

Casimiro también se refirió al estilo de juego. “Yo voy a aprovechar las virtudes de los jugadores. La intención es que puedan jugar conforme a sus mejores cualidades. Trataremos de mejorar la defensa, porque así mejoraremos el rebote; y si somos sólidos en el rebote, entonces podremos correr; pero al mismo tiempo que corremos, también tenemos que jugar con criterio”, declaró el entrenador para comunicar su ideario. “Sin embargo -advirtió-, no vale que haga yo aquí ahora una exposición de mi filosofía, porque primero tengo que ver a mis jugadores y conocer qué puedo explotar de cada uno de ellos, y también qué carencias tengo que tapar. Eso sí, vamos a intentar jugar alegre. Si puede ser desde la defensa y el rebote, lo haremos, aunque siempre adaptándome a los jugadores”, precisó.

Además, Casimiro también elogió la actuación del Casademont del pasado domingo, ante el Gizpuzkoa Basket, que se tradujo en un triunfo incontestable de los zaragozanos (99-71). “El equipo jugó muy bien. Hay que felicitar al equipo técnico por el planteamiento de partido que realizaron. Desde el primer momento se vio al grupo muy concentrado, con esfuerzo en defensa y muy lúcido en ataque, tomando muy buenas decisiones. La actitud me gustó mucho”, confesó el técnico, quien sustituye en el banquillo a Sergio Hernández después de que el argentino, el pasado viernes, presentara su dimisión por motivos personales.