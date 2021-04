El Levitec Huesca cae en Burgos y sigue en puestos de descenso

No hay rival fácil en la lucha por la supervivencia. Segunda salida para el Levitec Huesca y segunda derrota. Este viernes, en la cancha del Tizona Universidad de Burgos (82-75) en un partido en el que no dio la talla en una segunda parte y los locales pusieron el acierto y la buena gestión de los minutos decisivos para seguir vivos. Con Cubillán y Vilà tirando del carro no bastó para superar a un Ayoze imperial (27 puntos) ni para que se aclare un panorama todavía complejo y con el equipo aún en puestos de descenso. Los verdiblancos se han de agarrar al Palacio de los Deportes, como en las dos victorias de la semana pasada, y rascar algo en sus viajes a Cáceres y Orense para asegurarse el premio con cuatro partidos por delante.

El partido ha comenzado con alternativas y ciertas dificultades para defender la pintura. En el otro aro, los de Lata anotaban con facilidad (8-8). Se trataba de alcanzar un equilibrio con la dirección de Corvalán y un Mike Moore omnipresente. Galarreta de tres y una internada de Ayoze han abierto una pequeña brecha para los locales (13-8). El Levitec ha reaccionado con un tremendo rebote ofensivo y canastas de Vilà y Úriz. Los dos equipos, poco precisos, necesitaban valientes y Cubillán ha pedido la palabra con dos triples seguidos (15-17).

Los aragoneses se han asentado a partir de esta racha, con otra canasta de Rosa, y un contundente parcial de 0-13 al final del primer cuarto ha alimentado las opciones de victoria con un enorme Cubillán (15-23). Se trataba de frenar la posible reacción del Tizona y Urdiain, Rosa y Cubillán no han perdonado desde la línea de 6,75, replicados por los locales (25-32). El intercambio de golpes ha permitido recortar diferencias a los locales, que acertados en el tiro libre se han vuelto a adelantar con un parcial de 8-0 (33-32).

Los de Óscar Lata se han visto apurados en labores defensivas e inexactos en ataque. Suficiente para que los burgaleses estuvieran en el partido sin que hubiese grandes rentas para nadie (39-38). Vilà ha devuelto la ventaja al Levitec, corroborada por Mike Moore y prolongada por el pívot barcelonés antes del descanso para un Levitec sólido y con el pívot a punto de anotar desde su casa con el tiempo cumplido (43-46).

Un 12-0 de salida ha devuelto la iniciativa a los locales y la preocupación a los visitantes (55-46) mientras el Levitec se atascaba y Óscar Lata debía pedir un obligatorio tiempo muerto. Vilà ha roto la sequía a los cinco minutos y Cubillán ha acudido al rescate con otro triple (55-50). A falta de puntería, los peñistas han logrado contener a los burgaleses y el Levitec ha seguido buscando la reacción con su tiro exterior y apurado la última posesión sin éxito (61-56).

El último cuarto se ha inaugurado con un triple de Round pero Ayoze y Galarreta han devuelto el impulso a los suyos (66-59). Los aragoneses, como su rival, estaban atenazados por el cansancio y los nervios y se han acercado a dos a base de paciencia y madurez (68-66) y un tiempo muerto pedido por los locales a cuatro minutos para el final. Un nuevo parcial para Tizona de 8-0 con dos triples seguidos ha llegado en el peor momento, cuando la fuente de los verdiblancos comenzaba a secarse (76-66). Sin reacción posible, los de Lata se han asegurado al menos el ‘basketaverage’ tras el 87-76 de Huesca y ya piensan en la cita fundamental del viernes que viene ante Melilla en casa.

Ficha técnica

Tizona Universidad de Burgos: Martínez (9), Galarreta (10), Nicholas (10), Barro (4) y Ayoze (27) -quinteto inicial-. También jugaron Sow (4), Pomares, Úriz (2) y Joseph (16).

Levitec Huesca: Corvalán (4), Mackenzie (6), Lafuente (5), Moore (10) y Vilà (11) -quinteto inicial-. También jugaron Round (3), Cubillán (19), Urdiain (3), Butler, Rosa (13) y Parejo (1).

Parciales: 15-23, 28-23, 18-10 y 21-19.

Árbitros: García León, González Cuervo y Espiau Guarner. Excluidos Sow y Vilà.

Incidencias: Partido de la 14ª jornada del grupo por la permanencia de la Liga LEB Oro jugado en El Plantío de Burgos ante 300 espectadores.